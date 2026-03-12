A Matera la presentazione del romanzo “Il perché delle stagioni” di Lucia Pasciucco

Un racconto che attraversa mezzo secolo di storia lucana, tra memoria, tradizioni e trasformazioni sociali. Sabato 14 marzo 2026, alle ore 18, la The Sassi Book Store di Matera ospiterà la presentazione del romanzo *Il perché delle stagioni*, scritto da Lucia Pasciucco e pubblicato da Edizioni Giannatelli.

Durante l’incontro l’autrice dialogherà con il giornalista Pasquale Doria, offrendo al pubblico l’occasione di approfondire i temi e le suggestioni che attraversano il libro.

Il romanzo racconta la storia di una famiglia contadina lucana dagli anni Cinquanta fino ai primi anni Duemila. Attraverso le vicende dei suoi protagonisti, l’autrice ricostruisce con attenzione e sensibilità un lungo tratto di storia sociale e culturale del territorio, restituendo al lettore i cambiamenti, le difficoltà e le speranze che hanno segnato intere generazioni.

Alla descrizione lirica dei paesaggi e degli ambienti umani si affianca una scrittura narrativa solida e coinvolgente, capace di alternare toni umoristici, drammatici e riflessivi senza mai scivolare nel sentimentalismo. Ne emerge una storia intensa, che intreccia memoria familiare e identità collettiva, destinata a lasciare un segno duraturo nel lettore.

L’appuntamento rappresenta anche un momento di incontro e confronto per gli appassionati di letteratura e per chi desidera riscoprire, attraverso la narrativa, le radici e le trasformazioni della società lucana.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.