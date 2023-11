A Matera la panchina azzurra della bigenitorialità

Quando i genitori decidono di separarsi non si possono dimenticare i figli, soprattutto se sono minori, e hanno bisogno comunque di affetto, sostegno, consigli per non disperdere quanto era stato costruito con loro nella famiglia. Sembra un concetto scontato, condiviso, ma non sempre e così a causa di veti, divieti, contenziosi, ordinanze, sentenze ( chiamatele come vi pare) che impediscono ai figli di incontrare il padre o la madre. Servono buon senso, disponibilità e magari un punto di incontro come una panchina. L’associazione Aps Adamo padri separati di Basilicata-Puglia ne inaugurerà una a Matera, il 20 novembre alle 11.00. in una strada dove sono il Palazzo di Giustizia, il Municipio, tante scuole e uffici. Funzioni e situazioni che riconducono alla genitorialità. E quanto alla panchina, visto l’approssimarsi del maltempo, sarebbe opportuno installare una pensilina. Giriamo il suggerimento agli organizzatori…



Dalle pagine social dell’Associazione

Aps Adamo Basilicata-Puglia a presso Via Aldo Moro Matera.

18 h · Matera, Basilicata ·

#Matera 20 Novembre 2023 dalle 11

Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

INAUGURAZIONE DELLA PRIMA PANCHINA DELLA BIGENITORIALITA’ IN #BASILICATA

#diritti #genitoriseparati #festadeifigli