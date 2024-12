A Matera ingresso libero per i bus turistici. Altrove si paga eccome

E’ un mancato introito che lascia perplessi, quello dei bus turistici. Davvero tanti che raggiungono la Città dei Sassi con viaggi organizzati da ogni dove. C’è la tassa di soggiorno nelle strutture ricettive , ma sui bus nulla. Eppure c’era stata una delibera del 2012 rimasta nel cassetto. Ricordiamo le tariffe …La pubblichiamo più avanti, a memoria, tra le occasioni mancate per fare casa. Eppure ad Alberobello, città Unesco come Matera, l’Amministrazione comunale dal 1 ottobre 2024 ha rivisto le tariffe : € 60,00 per chi paga sulla nuova piattaforma online, e 80,00 per chi paga sul posto. Per i bus ospiti degli hotel cittadini, previo invio della targa alla p.l., il costo è di € 10,00 per le 24 ore aree di sosta dedicate e non utilizzo del check point. A Polignano a Mare, la città di Domenico Modugno, si paga un ticket di ingresso di 35 euro- ci dice Giovanni Ricciardi, Guida Turistica- contattando la Polizia Locale con possibilità di fare scendere le comitive a pochi metri dal centro e poi far sostare i bus in periferia in un’area attrezzata. Noi siamo alle prese con una serie di disagi per le comitive che raggiungono Matera e ora a Natale il paradosso che i bus devono arrivare necessariamente nel parcheggio Fal di Serra Rifusa. Serve buon senso e trovare insieme una soluzione”. Il parcheggio delle Fal, per bus e auto va utilizzato, ci mancherebbe. Ma si guarda anche agli aspetti pratici.Via l’area di transito di piazza Matteotti, a causa del cantiere della piazza Intergenerazionale , si è in attesa (quando?) che si realizzi un terminal sull’area ora occupata dalla scuola media Torraca ( il nuovo plesso è in costruzione sull’area dell’ex centrale del latte al rione Serra Venerdì) . Gli ottimisti parlano di un paio di anni…



la delibera di giunta di 10 anni fa e passa

MATERA LA GIUNTA

PREMESSO

• che con atto n. 19 del 24 aprile 2012 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per

l’applicazione dell’imposta di soggiorno;

• che l’art. 2 del suddetto regolamento ha istituito la tassa d’ingresso nella città di Matera dei

pullman turistici, camper e roulettes, demandando alla Giunta Comunale di deliberare,

annullare, le modalità di applicazione della tassa d’ingresso nella città;

• che con Delibera di Giunta Comunale n. 284 del 17/07/2012 sono state approvate le modalità

per l’applicazione della tassa d’ingresso nella città di Matera con decorrenza 01/09/2012;

CONSIDERATO

• che alcuni operatori turistici hanno evidenziato, nel corso di incontri avuti con

l’amministrazione, di aver provveduto alla vendita di pacchetti turistici senza tener conto del

pagamento del ticket per la tassa di che trattasi e conseguentemente gli stessi sarebbero

impossibilitati nel pagamento all’Ente della medesima;

• che gli stessi operatori hanno evidenziato la esosità della tassa e la complessità di

applicazione degli sconti in rapporto alle città turistiche concorrenti nel Mezzogiorno con la

città di Matera;

RITENUTO

• di dover determinare per l’anno 2012 l’ammontare e le modalità della tassa d’ingresso in

città;

• opportuno per i motivi su esposti di dover differire l’introduzione del pagamento del ticket

per la tassa di ingresso nella città dal 01/09/2012 al 01/10/2012;

• opportuno altresì accogliere l’istanza degli operatori turistici ridefinendo le modalità di

applicazione della tassa e la sua misura;

VISTI

• il D. Lgs. 267/2000;

• il regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno approvato con atto di C.C. n. 19

del 24 aprile 2012;

• il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

• di determinare, per i motivi espressi in narrativa, l’ammontare e le modalità per

l’applicazione della tassa di ingresso nella città dei pullman turistici, camper e roulottes;

• presupposto della tassa è l’ingresso in Città dei pullman turistici, dei camper e delle

roulottes;

• soggetto passivo dell’imposta è la persona fisica e/o giuridica proprietaria del mezzo di

trasporto, come risultante dalla carta di circolazione del veicolo;

• la tassa entra in vigore dal 01 ottobre 2012;

1. La misura della tassa è pari a:

• euro 35,00 per ogni pullman turistico che entra in città;

• euro 6,00 al giorno per ogni camper o roulottes che entra in città;

2. Sono esenti dal pagamento della tassa d’ingresso:

• i pullman turistici al servizio di comitive in partenza da Matera per viaggi organizzati;

• comitive per manifestazioni politiche, sindacali e sportive;

• comitive che pernottano negli alberghi del territorio comunale di Matera;

• pullman turistici al servizio di comitive che abbiano effettuato la prenotazione prima della

3. Il soggetto passivo della tassa effettua il pagamento prima dell’ingresso in città al Comune didata di adesione della presente delibera.

Matera mediante:

a) Bollettino postale o bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Matera;

b) Tramite le procedure telematiche al portale di gestione (www.comune.mt.it);

c) Attraverso l’acquisto di apposite card d’ingresso(singole o cumulative).

4. La ricevuta di pagamento della tassa deve essere esposta sul cruscotto del veicolo in maniera

ben visibile dall’esterno del veicolo stesso.

5. In caso di omesso o insufficiente pagamento della tassa oltre al pagamento della tassa prevista è

applicata una sanzione pari al 50% della tassa evasa.

6. Le tasse accertate dall’Amministrazione a titolo di tassa , sanzioni ed interessi, se non versate

entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, sono riscosse coattivamente, salvo

che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ingiunzione di cui al R.D. n.639 del

1910.

7. Le controversie concernenti la tassa di ingresso sono devolute alla giurisdizione delle

commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.

8. La sosta permanente dei pullman, caravan e roulottes è consentita esclusivamente nelle aree

individuate.

9. La presente delibera nel fissare modalità semplificate di pagamento della tassa d’ingresso,

annulla ogni altra disposizione in materia di tassa d’ingresso, e fornisce indirizzi al dirigente per

allineare la data di andata in vigore della tassa di soggiorno comunale e della tassa di ingresso. In

ogni caso tale unica data è fissata 30 gg. dopo la pubblicazione della presente delibera per

consentire all’amministrazione di approntare le cards prepagate, di fornire dettagliate istruzioni agli

uffici e agli operatori le modalità di comunicare i pagamenti effettuati e gli eventuali evasori anche

attraverso le loro organizzazioni professionali.