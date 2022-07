A Matera incontro nazionale dei viaggiatori della Pimpa

Abbiamo lanciato la proposta e non è escluso che un incontro nazionale di tanti piccoli viaggiatori, che hanno utilizzato la guida della simpatica cagnetta disegnata da Altan, possa tenersi l’anno prossimo nella città dei Sassi. La disponibilità c’è, ma occorre essere operativi visto che Matera è l’unica città del Mezzogiorno ad avere quella divertente guida turistica della Panini, che segue a quelle di Trento, Genova, Milano, Venezia, Torino, Firenze, Bologna , Modena, Roma, Mantova,Ravenna, Verona, Milano, Grado, Isole Borromee e poi al Museo Egizio di Torino e al cinema ritrovato. Per Matera spazio alla fantasia e alle tante attrattive dei luoghi e con il coinvolgimento,al Museo Nazionale di Matera.



Con la ”Pimpa” la cagnetta a pois bianchi e rossi, disegnata da Altan, e simbolo dei bambini viaggiatori, alla scoperta di Matera con ”Guida” e con i laboratori legati a tradizioni, storia e ambiente. E’ il percorso della guida ” Pimpa va a Matera, presentato dal sindaco Domenico Bennardi, dalla direttrice del Museo nazionale di Matera Annamaria Mauro e dalla editrice Maria Teresa Panini della Franco Cosimo Panini editore di Modena, che ha realizzato la guida della città dedicata ai bambini. Il lavoro, il primo dedicato a una città del Mezzogiorno, attraverso disegni e simboli del territorio come la Balena ” Giuliana”- in corso di restauro al Museo- è l’occasione per la cagnolina Pimpa e per i bambini di partire alla scoperta della città, con racconti, giochi da fare sulla guida, attività all’aperto,giochi con gli adesivi e figure da staccare e un gioco dell’oca portatile. Nella giornata di presentazione i bambini hanno potuto approfondire gli argomenti con giochi da tavolo ”alla ricerca del Monacello”,con zio Ludovico, partecipare a laboratori per ”costruire la balena Giuliana’ con la cooperativa Oltre l’arte , fare una visita guidata nel Museo tra ”Mammuth, grotte e uomini primitivi” e un gioco dell’oca con la ”Pimpa e i suoi amici” con l’associazione Muv.