A Matera in EliTaxi e fiori d’arancio da cogliere al volo…

Lo ripeteremo fino alla noia. Matera senza cultura di impresa, investimenti, che servano al colmare la carenza di servizi e a diversificare l’offerta, vivacchierà sul luogo comune del ” tanto i turisti arrivano comunque”. Un dormire sugli allori, complice i ritardi e la mediocrità, con il quale si continua a non voler affrontare il problema della programmazione e organizzazione affidato a professionalità competenti,che sta mostrando- aldilà di recensioni e attestazioni nazionali e internazionali-la vacuità di un ”baloccarsi” nell’ effimera e inconcludente dimensione del digitale. Servono i fatti. E qualcosa, si è mosso nei giorni scorsi su iniziativa di due imprenditori del settore alberghiero come Nicola Benedetto e Claudia Castellano, che hanno fatto sistema e intercettato una precisa domanda dei cittadini in materia di trasporti.



A cominciare dal collegamento ”rapido” dagli aeroporti e dal desiderio di visitare, prima di farlo con una guida, dall’alto. E così il primo volo H125 di AirDelta, con atterraggio ad Alvino 1884, è stata l’occasione per parlarne come riporta il servizio televisivo di Trm postato su youtube https://youtu.be/z2DK6C3LxAw . Una offerta che cresce e che farà volare alto anche i fiori di arancio da prendere al volo. L’auspicio è che la voglia di investire contagi anche altri per diversificare e ottimizzare i servizi. Il turismo non può essere affidato al caso. La concorrenza fa lavorare buon senso, lungimiranza e risorse, magari ispirandosi a realtà più evolute, che non stanno di certo ad aspettare i tempi lunghi della quarta navetta per l’aeroporto di Bari, soppressa nello scorso anno e non ancora ripristinata…