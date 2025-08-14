A Matera il turismo delle menti curiose con il Ludo Summer Kamp Plus

Plus? Lasciate perdere gli anglicismi fuorvianti e tenete in considerazione il termine in italiano associato ad ”ultra” che abbraccia il ”non plus ultra” proprio di chi ha voglia di fare di più. Chi? Ma le menti curiose, che si alimentano di energia creativa, contagiando grandi e piccini. Saranno a Matera – da tutta Italia- dal 26 al 31 agosto per il Ludo summer camp plus, il campo gioco estivo ”allargato” che comprende diversi settori di gioco, divertimento e apprendimento. Merito di zio Ludo…Vico, che in realtà è sempre in grandi spazi, che ha dimostrato e continua a dimostrare a tanti saccenti del turismo piagnone, che elemosinano interventi da quel pozzo di san Patrizio che ritengono sia la tassa di soggiorno, come si possa qualificare e diversificare l’offerta facendo funzionare la testa e mettendo mano alla tasca. Certo se qualcuno aprisse anche la propria non sarebbe male. Anzi invitiamo operatori economici e amministratori locali a dare un’occhiata alle giornate del Ludo Summer Kamp Plus. Ce n’è davvero per tutte le menti curiose e per quelle che sono o rischiano di atrofizzarsi. Zio Ludovico è pronto a dispensare sorrisi e buone pratiche…



IL PROGRAMMA

Matera dal 26 al 31 agosto diventa capitale del gioco intelligente: sei giorni per menti curiose”

Laboratori, escursioni e attività creative per famiglie con bambini ad alto potenziale cognitivo

Matera, 13/08/2025 – Una settimana di laboratori, escursioni, giochi e creatività per stimolare la mente e favorire la socialità: dal 26 al 31 agosto 2025 la città dei Sassi ospita il Ludo Summer Kamp PLUS, il grande evento estivo organizzato da Zio Ludovico APS e dedicato alle famiglie con bambini ad alto potenziale cognitivo.

Il programma prevede attività di alto profilo educativo e formativo, pensate per unire divertimento e crescita personale per bambini, ragazzi e genitori:

Laboratori STIMA con lo Staff del LabTalento

Parent Training con Rossella Cardinale

Giochi teatrali con Paolo Busi

Storytelling con Beniamino Sidoti

Incontri sull’intelligenza artificiale con Luca Raina

Scuola di fallimento con Francesca Corrado

Viaggio nel DNA e attività scientifiche interattive con Silvia Giordano

Yoga per tutti con Mariella Quarto

Lego Lab con Matteo Concina

Escursione “Giornata Blu” al Circolo Nautico Aquarius di Policoro con corsi di vela, canoa, orienteering e tiro con l’arco



“Il gioco è un linguaggio universale che unisce, fa crescere e migliora il benessere di tutti. Con il Ludo Summer Kamp PLUS vogliamo regalare a Matera un’esperienza unica, dove la socialità e il divertimento diventano protagonisti e dove l’aggregazione sostituisce il giudizio e il conflitto” – sottolinea Emanuele Cristallo, presidente di Zio Ludovico.

“Siamo onorati e felici di collaborare con la Ludo Summer Kamp perché la

Fondazione Sassi ha da sempre sostenuto, con Mario Salerno, l’ incontro intergenerazionale per la crescita della consapevolezza dei giovani” ha dichiarato la Presidente Maria Giovanna Salerno dando il benvenuto alle famiglie ospiti ; “I nostri luoghi sono fonte di memoria vivente, occasione di creatività e di immaginazione di nuovo futuro “ ha aggiunto la Direttrice Patrizia Minardi.

Gli incontri si svolgeranno in alcune delle location più suggestive della città:

Fondazione Sassi, Archivio di Stato – MIC, Open Space dell’APT Basilicata e Ludoteca Lumaca

Il programma completo con orari e iscrizioni è disponibile sui canali ufficiali di Zio Ludovico APS.

