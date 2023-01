A Matera il servizio di mensa scolastica riprende mercoledì 18 gennaio

Nel precedente comunicato del Comune si parlava genericamente di una ripresa del servizio nella prossima settimana, ora c’è anche una data. Ne danno notizia il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore alla Pubblica istruzione Valeria Piscopiello: “Il servizio mensa nelle scuole dell’obbligo della città, riprenderà il prossimo mercoledì 18 gennaio.” In questi giorni c’è stato un intenso lavoro per superare le difficoltà tecniche, logistiche e burocratiche per superare, scrivono gli amministratori “Un’interruzione dovuta ai tempi fisiologici del passaggio di consegne tra il gestore precedente e il nuovo aggiudicatario della gara, la società per azioni romana “Vivenda”. Il nuovo gestore dovrà garantire la qualità dei pasti, e soprattutto la temperatura di somministrazione, con il controllo costante dell’Azienda sanitaria materana.” “Siamo lieti che si possa dare finalmente una data certa per la riapertura del servizio mensa nelle scuole -commentano Bennardi e Piscopiello- e che si sia sbloccata la situazione tra azienda e il personale impiegato. Confido nella massima collaborazione tra la ditta vincitrice del bando e tutte le parti sociali, affinché si possano tutelare i lavoratori al pari degli utenti del servizio, i nostri bambini. Vigileremo affinché questo servizio riparta coniugando professionalità e qualità, come richiesto dall’amministrazione”.

