Il Consorzio Albergatori di Matera torna a puntare sulla formazione e il prossimo 12 e 13 marzo 2020 a Palazzo Gattini, si svolgerà il corso propedeutico all’ottenimento della CHIA, la certificazione in Hotel Industry Analitycs, l’unica per i professionisti del settore alberghiero e turistico focalizzata sull’analisi, che attesta una conoscenza approfondita delle basi metriche, delle definizioni, delle formule e delle metodologie utilizzate nel comparto.

L’iniziativa è rivolta a direttori generali, revenue manager, personale aziendale e di ricerca, professionisti del settore viaggi e turismo e formatori, e mira a sviluppare competenze per la comprensione dei trend e comportamenti attivi e reattivi della domanda, per poterle correttamente interpretare e trasformarle in un vantaggio competitivo nell’ elaborazione di strategie tariffare e distributive efficaci, con l’obiettivo di ottimizzare la performance dei ricavi e dei margini. Il partecipante, alla fine del corso possiede gli strumenti e i metodi di base del Revenue Management, è in grado di analizzare le strategie tariffarie dei concorrenti e proporne di proprie.

Una grande opportunità per i professionisti del settore di Matera e del circondario, che fa tappa per la prima volta nel Sud Italia, su iniziativa del CAM e, in particolare, del responsabile della formazione, Giacinto Marchionna.

Docente della due giorni di corso, che si avvale dell’esclusiva sponsorship di 5stelle native cloud pms by KosmoSol, sarà Luciano Scauri (SKL International Consulting Yield & Revenue Management Applicato All’Industria Alberghiera).

Le iscrizioni, aperte fino a un massimo di 20 partecipanti, scadono il 28 febbraio.