Dino Plasmati alla chitarra e Giacomo Aula al pianoforte. E’ Il duo lucano che si esibirà a Matera presso lo IAC – Centro Arti Integrate

Martedì 4 gennaio 2020, ore 20.30.

Il duo affronterà un programma di standards degli anni ’40, ’50 e ’60 [I’m Getting Sentimental Over You di George Bassman, All The Things You Are di Jerome Kern, If I Should Lose You di Ralph Rainger, Nardis di Miles Davis, Duke Ellington’s Sound of Love di Charles Mingus, ecc.] e brani originali scritti dai due musicisti [Giacomo Aula: Agosto, Maggio, Canzone per Nino Rota, Sarno (Hope); Dino Plasmati: Under the sky, To get abaut with you, Blues for al, Stuttgart].

La collaborazione avviata tra l’Associazione Jazzistica Materana Mifajazz e lo IAC anticipa una serie di appuntamenti che si terranno nell’arco dell’anno, dando vita a un’ampia e organica rassegna jazzistica che vedrà la partecipazione di nomi importanti del musica contemporanea.

Questo appuntamento può essere ritenuto a tutti gli effetti il “concerto numero zero” della rassegna!

Si accede nel rispetto delle norme anti Covid 19. Ticket d’ingresso 10 €.

Per info e prenotazione: info@centroiac.com / Mobile +39 335 534 1270 oppure

mifajazz09@gmail.com / Mobile +39 328 168 0399.