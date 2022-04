Saluti e tanti ”come va?”, ”cosa stai facendo?”, ” Torni?” e poi selfies, doni di pubblicazioni, l’immancabile cartolina affrancata con annullo di Matera 2019 della Zona franca urbana di Nino Liantonio, dediche nella copertina del libro ” Il paradosso urbano. Nove città in cerca di futuro” edito da Egea, la casa editrice dell’Università di Bocconi. Il ritorno nella Città dei Sassi, e capitale europea della Cultura 2019, di Paolo Verri è stato anche questo e ad Area 8 abbiamo avuto conferma della stima verso un manager, che ha le idee chiare su progettazione, territorio, identità, lavoro di rete che hanno contagiato altre città impegnate a investire in ”cultura”. Le riflessioni avviate dal collega Serafino Paternoster, e direttore editoriale di EcocNews.com, e da quanti hanno potuto portare contributi al dibattito, hanno rappresentato un concreto invito a rimboccarsi le maniche a riprendere con maggior lena quanto ha interrotto o rallentato la pandemia da coronavirus e, purtroppo, scarsa sensibilità (usiamo un eufemismo) nel continuare a investire con convinzione sul brand Matera 2019 e nella Fondazione che ha macinato idee e progetti per raggiungere risultati che sono diventati un esempio di buone pratiche per il Sud, l’Italia e altre realtà europee. Da parte il concetto di ”vergogna nazionale” c’è piuttosto da vergognarsi per quanto non è stato fatto per portare avanti, magari con una rimodulazione degli obiettivi, quanto indicato nel dossier per il dopo 2019. E invece si è pensato ad altro, senza idee e sopratutto volontà di fare, pensando come abbiamo letto e sentito ad altre Fondazioni con il fiato corto delle compensazioni individuali e senza il supporto della cultura d’impresa. Siamo in Basilicata e dobbiamo guardare avanti.Cosa che continua a fare Paolo Verri che le idee precise le ha eccome.



”Mi sto occupando di tante cose- dice l’ex direttore generale di Matera 2019- come il centenario di Beppe Fenoglio ad Alba , di Volterra a prima città toscana della cultura, di Ivrea città italiana del libro, di Genova per Ocean race e di altre cose nuove al Sud, che stanno lì per maturare”. Sud? Matera…Inevitabile la domanda : ” Se ti proponessero di tornare a Matera, in Basilicata, accetteresti?”. Risposta immediata .” Verrei a Matera e in Basilicata in qualsiasi momento e gratuitamente.L’ho sempre detto sono un volontario permanente. Sono a disposizione delle Istituzioni in qualsiasi momento perchè Matera e la Basilicata mi hanno dato tantissimo e io non posso che restituire…” Il clima e le ”aperture” sono oggettivamente quelle che sappiamo. Ma, come ripete un antico adagio, ‘mai dire mai” e magari qualcuno potrebbe intraprendere la strada del ”ravvedimento operoso”. Nel frattempo si guarda a un passato che ha portato a risultati di livello internazionale, visto che Matera (piaccia o no) era e resta il biglietto da visita della Basilicata sul mercato delle vacanze. Resta il rammarico su un discorso interrotto dopo il 2019, pandemia a parte, su quello che si sarebbe dovuto fare e non è stato fatto con tante promesse, pronunciamenti, ma lasciando che Matera 2019 e la Fondazione restassero al palo o quasi, come abbiamo denunciato in più occasioni a causa di responsabilità e irresponsabilità arcinote.



Rammarico ? Lo chiediamo anche a Paolo Verri. ” Nessun rammarico.-risponde. Credo che Matera stia meglio che mai e il sottoscritto pure. Vedo un grande futuro per Matera e anche per me. Nessun rammarico.Quanto alla Fondazione ho sempre pensato che fosse uno strumento temporaneo e che le Istituzioni avrebbero dovuto consolidarsi. Se le Istituzioni non si consolidano è necessario continuare a dare vita alla Fondazione. Quindi mantenerla forte. Se tutti sono deboli questo non è proficuo per nessuno. Purtroppo, come ho sempre sostenuto la Regione Basilicata non ha saputo minimamente continuare il progetto di Matera 2019”. Investire, e si è ancora in tempo per farlo, senza le sirene di altri organismi che non ha il peso internazionale di Matera 2019 ” A me sembra strano – aggiunge Verri. darsi ulteriori strumenti avendoceli già, senza fare una analisi seria dei punti di forza e di debolezza inevitabili,degli strumenti esistenti. Generarne di nuovi per poi farli maturare. A meno che non servono ad altro, ma se servono per la stessa cosa basta usare quelli che ci sono già”. L’ex direttore generale ha le idee chiarissime. Non sarebbe male invitarlo di nuovo a Matera per leggere a tanti smemorati (celebre quello di Collegno, che infiammo’ le cronache del Novecento) e opportunisti di basso cabotaggio l’eredità (o legacy se vi piacciono gli anglicismi a tutti i costi) del Dossier di Matera 2019. E’ una idea operativa. Al lavoro…



Il libro

Barcellona, Torino, Pittsburgh, Lione, Milano, Istanbul, Tokyo, Wrocław, Matera: Paolo Verri

accompagna i lettori in un viaggio alla ricerca dell’equilibrio tra crescita e senso di comunità,

innovazione e identità culturale, radici e slancio verso il domani, che tocca da vicino Comuni italiani e megalopoli internazionali

Crescita, crescita, crescita: che sia economica, tecnologica o demografica, l’importante è che il futuro punti sempre al rialzo. Vale per gli individui e i loro desideri personali, per le imprese, per gli Stati.

E, oggi più che mai, per le città. Eppure lo sviluppo – fondamentale per un’evoluzione degli ecosistemi cittadini – può anche innescare meccaniche insidiose, talvolta perfino distruttive. Soprattutto se risulta fine a sé stesso. È “Il paradosso urbano” che dà il titolo al nuovo libro di Paolo Verri, in cui il noto manager culturale e docente universitario racconta le metamorfosi emblematiche di “Nove città in cerca di futuro”, capaci di superare crisi, mettere mano a strategie innovative e raggiungere risultati concreti per il benessere delle proprie comunità senza lanciarsi in grandi competizioni, quanto collaborando con gli interlocutori di riferimento nel segno di un reciproco scambio di buoni progetti e buone informazioni.



L'Autore

Uomo di libri, nato a Torino nel 1966, Paolo Verri è stato editore, direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino dal 1993 al 1997 – e in quei quattro ha fondato e diretto anche Umbria Libri e il Salone della Musica. Nel 1998 ha inventato, insieme a Paolo Taggi, “Per un pugno di libri”, la più longeva trasmissione televisiva di promozione della lettura. Dopo una breve esperienza all’Associazione Italiana Editori, è stato chiamato dal Sindaco di Torino, Valentino Castellani, ad occuparsi della città in cui è nato; tra il 1998 e il 2011 ha lanciato il progetto Luci d’Artista e la riqualificazione dei Murazzi del Po, ha diretto il Piano strategico della Città “Torino Internazionale” e la Fondazione Atrium per il coinvolgimento dei cittadini nella realizzazione e promozione delle XX Olimpiadi Invernali Torino 2006, di cui è stato direttore anche dello Sponsor Village. Nel 2007 ha coordinato i contenuti culturali delle Universiadi Invernali, nonché il dossier di candidatura di Torino 2008 prima World Design Capital. Dal 2007 al 2011 è stato il direttore di Italia 150, progetto per i festeggiamenti del 150° dell’Unità d’Italia che ha portato a Torino oltre 4 milioni di visitatori. Negli ultimi 10 anni ha lavorato a Matera, come direttore della candidatura prima e della fondazione con cui si è realizzata la Capitale Europea della Cultura Matera 2019, nonché a Milano, dove ha diretto il palinsesto dei contenuti del Padiglione Italia di Expo Milano 2015. A Genova tra il 2020 e il 2021 ha diretto il progetto The Ocean Race. Docente presso l’Università Cattolica di Milano e lo IULM di Milano, attualmente coordina il Master in Trandisciplinary Design dello IED di Milano, il progetto Ivrea 2022 capitale italiana del libro e Volterra 2022 prima città toscana della cultura. Fondatore dell’Osvaldo Soriano Football Club, è presidente pro bono della Fondazione Cirko Vertigo. E’ autore di molti saggi, tra cui il recentissimo “Il paradosso urbano” (Egea Edizioni, Milano 2022).



