A Matera Giacomo Papi con l’ultimo romanzo “La Piscina”

L’associazione Matera Letteratura, in collaborazione con la libreria Mondadori e l’Hotel Antico Convicinio hanno organizzato per Giovedì 18 luglio, alle 18.30, presso la libreria Mondadori, in piazza Vittorio Veneto, la presentazione dell’ultimo romanzo di Giacomo Papi “La Piscina” (Feltrinelli 2024).

Cinque anni fa Giacomo Papi, scrittore e curatore della sezione Storie/Idee del Post, aveva immaginato un’Italia in cui gli intellettuali erano perseguitati e schedati, in un periodo in cui la retorica populista li scherniva in modo particolare. Il romanzo umoristico in cui la raccontava, “Il censimento dei radical chic”, ha venduto più di 50mila copie.

Ora Papi ha pubblicato, sempre con l’editore Feltrinelli, un nuovo romanzo satirico, che si intitola “La piscina” e parla di soldi e classi sociali. Ricalca la struttura dei romanzi gialli classici, come quelli di Agatha Christie: è ambientato in un castello umbro dove un anziano e ricco artista contemporaneo ha radunato parenti e amici – si fa per dire – per festeggiare i propri 80 anni.

Ed è proprio in occasione del suo ottantesimo compleanno che Klaus Signori decide di organizzare al castello un evento memorabile, che avrebbe dovuto rappresentare il culmine della sua carriera artistica. Dunque, ecco arrivare parenti e altri parassiti che sperano di approfittare della festa per ottenere i favori del Maestro. Le cose, però, non vanno come sperato, perché Klaus Signori viene ritrovato chiuso… in un congelatore!

All’incontro di Matera interverranno, oltre all’autore, Serafino Paternoster, giornalista, Paolo Verri, direttore generale della Fondazione.

L’Autore

Giacomo Papi è nato a Milano nel 1968. Si è laureato in Filosofia all’Università Statale di Milano, dove vive e lavora. Nel 1993 è uscito il suo primo libro, Era una notte buia e tempestosa. 1430 modi per iniziare un romanzo, firmato con Federica Presutto. Ha lavorato per la rivista Diario dal 2000 fino alla chiusura nel 2007. Nel 2004 ha fondato insieme a Luca Formenton e Massimo Coppola la casa editrice ISBN Edizioni, di cui è stato anche direttore editoriale.

Nel 2008 lascia la casa editrice, diventa editor di Einaudi Stile Libero e comincia a lavorare per la televisione, prima con Daria Bignardi a Le invasioni barbariche e dal 2009 con Fabio Fazio, Pietro Galeotti e Michele Serra a Che tempo che fa, con cui continua a collaborare. Ha pubblicato i romanzi I primi tornarono a nuoto (2012), I fratelli Kristmas (2015), La compagnia dell’acqua (2017) per Einaudi Stile Libero, Il censimento dei radical chic (2019) e Happydemia (2020) per Feltrinelli. Tra gli altri suoi libri: Papà (2002), Accusare (2004) e Italica (2022).

Ha un blog su Il Post, per cui scrive anche di editoria e per cui cura la sezione Storie/Idee. Scrive e ha scritto per diversi giornali, soprattutto La Repubblica, Il Foglio e Il Venerdì.

Dal 2017 al 2020 ha diretto la scuola di scrittura Belleville di Milano e la piattaforma di lettura e scrittura online TYPEE.

Dal 2021 è direttore del Laboratorio Formentini per l’editoria di Milano e consigliere d’amministrazione della Fondazione Mondadori.

