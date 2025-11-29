A Matera fitti da ”Capitale”. E allora casa a Pomarico, Miglionico e Montescaglioso

Per ora numeri contenuti ma la tendenza è in atto, come era accaduto negli anni Ottanta quando una parte dei materani prendeva in affitto o comprava casa nella vicina Altamura. Prezzi convenienti a 12 chilometri… Con la stagione di Matera ”capitale europea della cultura 2019” i canoni degli affitti sono lievitati, ma era diminuita anche la disponibilità degli alloggi riconvertiti in strutture ricettive turistiche ( B&B, case vacanze eccetera). Quello che è rimasto, periodo sabbatico forzato della pandemia da covid, non era alla portata di quanti cercavano casa in affitto: giovani coppie, singles e via elencando che hanno trovato soluzioni di compromesso: tavernette, mansarde e via elencando. E difficoltà anche per gli studenti universitari e non solo, vista l’assenza di una Casa dello Studente che attende di essere completata. E allora? Alcuni hanno trovato sistemazione nelle seconde case dell’agro, con tutta la pace e con tutti i limiti che la cosa comporta. Altri hanno preferito mettersi in auto e raggiungere i vicini centri del Materano, dove prendere in affitto un appartamento conviene davvero: 90 metri quadrati in media 300-350 euro e in alcuni casi con la possibilità di garage e se vi vien voglio di acquistare il costo medio è sui 600-700 euro. Una indicazione di massima. I sindaci dei tre centri,che abbiamo contattato, per capire l’entità di questa per ora ”piccola” migrazione interna,stanno lavorando per accrescere la tendenza.Da parte quell’offerta di cedere alla simbolica cifra di 1 euro immobili da ristrutturare, per i quali l’Ente deve essere proprietario, si lavora a una offerta legata alla dimensione dei piccoli centri, dove non c’è lo stress della città.



” Montescaglioso- ci ha detto il sindaco Vincenzo Zito- a pochi chilometri da Matera ha caratteristiche e condizioni per viverci, anche per un pendolarismo diretto al lavoro in città. Per ora numeri contenuti. Ma l’interesse c’è sia per quanti dedicano di abitare in centro che nelle nuove zone. Stiamo lavorando per rendere più attrattivo, oltre a quanto facciamo durante l’anno con l’offerta turistica e culturale il nostro Comune”. Anche Miglionico è sulla stessa strada.



” Abbiamo avuto alcuni trasferimenti da Matera – dice il sindaco Giulio Traietta- ma anche dalla Puglia per le zone rurali. Siamo a pochi chilometri dalla Città dei Sassi e i rapporti sono frequenti. Stiamo lavorando sul turismo, e la gestione e l’offerta del Castello del Malconsiglio è tra questi, e questo settore sta diventando un ”volano” che desta interesse tra i giovani in particolare che qui possono trovare le condizioni per esprimersi. Ma contiamo anche su un programma di comprensorio tra Matera e i comuni limitrofi per rafforzare rapporti e anche residenzialità”.



Infine il sindaco di Pomarico Francesco Mancini che nel doppio ruolo di primo cittadino e di presidente dell’Amministrazione provinciale batte sul ”chiodo” del raddoppio della strada statale ” Matera-Ferrandina”. ” Ritengo che l’adeguamento di quell’arteria – dice Mancini- possa contribuire e non poco anche alla residenzialità nel nostro Comune. Sì ci sono stati trasferimenti da Matera e l’interesse continua. E per la nostra comunità è importante che si decida di prendere casa qui.Il carovita, la precarietà del lavoro, incide e non poco sulle scelte di mettere su famiglia e avere una casa.Pomarico è un comune ospitale e sta lavorando per accrescere questa disponibilità”. Temi di stretta attualità che nella ”Capitale” Matera, l’anno prossimo con Tetouan (Marocco) lo sarà anche del Mediterraneo per cultura e dialogo. I prezzi degli alloggi ( ma anche dei negozi) sia per le locazioni che per gli acquisti non scendono. E quel poco che c’è a prezzi ”ragionevoli” è una occasione da cogliere al volo. Comunque si continua a costruire nuovi immobili, mentre la città (dati istat) segna un decremento a seguito del calo demografico (fallimentare l’azione del Governo centrale), e per l’emigrazione dei giovani, che trovano altrove le condizioni per costruirsi un futuro e mettere su famiglia. Problemi del sistema Paese evidenti anche nella ”Capitale”. Che fare? Senza visione e cultura d’impresa, servizi adeguati, si resta al palo e si arretra. Magari scegliendo, e i casi ci sono, la coabitazione da mamma e papà finchè possibile…