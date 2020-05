Servono i fatti. Chiarezza nelle disposizioni sulla sicurezza e riavvio dei flussi turistici, che saranno almeno per quest’anno contenuti e legati allo slogan dai contenuti limitati del turismo di prossimità. Ed è per questo che gli operatori economici della Città dei Sassi, fatta eccezione per abbigliamento e per quelli del settore della cura della persona come barbieri, parrucchieri, estetisti ecc, per gran parte hanno preferito attendere ancora qualche giorno per riaprire. Del resto l’ordinanza della scorsa notte, a firma del presidente della giunta regionale di Basilicata Vito Bardi, ha alimentato delusioni e rammarico. Poche linee guida e ”paura” di incappare in sanzioni. A questo si aggiunge la diffidenza della gente a sedersi a un tavolo apparecchiato, con o senza plexiglas o altre misure. Troppa incertezza e quindi meglio non rischiare. E poi ci sono quelli che hanno deciso di non riaprire più a causa degli alti costi di gestione, acuitisi dopo il silenzio della cerimonia di chiusura di Matera 2019 e con il passaggio alla lunga quarantena da epidemia da virus a corona. Per cui a Matera ripartenza lenta per una buona parte di bar e ristoranti. L’asporto va bene. Ma il servizio di sempre con il vecchio spirito di convivialità ancora non c’è ed è quello che buongustai e turisti, quando arriveranno, vorrebbero poter ritrovare.Troppe incertezze e la situazione non va bene. Sì riaprono agenzie di viaggio, negozi di souvenir, Palazzo Lanfranchi, ma si temono anche ”mazzate” da oneri aggiuntivi per sanificazioni e similari. E, in tanti, si fanno i conti in tasca…. Quanto mi costa ? E quando e come rientro dei costi? Gli aiuti dello Stato? E chi li ha visti? Quando arrivano? Hanno commentato in tanti. E poi ci sono difficoltà oggettive nei rioni Sassi. Il 90 per cento delle attività è chiuso. Le cose vanno peggio nel Caveoso dove gli interventi di riqualificazione in via Casalnuovo-via Buozzi andranno avanti fino a metà giugno. Una verifica tra Comune e Operatori economici è fissata per il 5 giugno. Se i lavori saranno a buon punto bene, altrimenti si potrebbe arrivare alla sospensione dei cantieri- come ci ha detto Gianni Genco di Confesercenti. Nel frattempo si curerà il decoro per gli accessi agli esercizi commerciali e saranno aumentati i ritmi di lavoro per la chiusura dei cantieri. Vedremo. Segnaliamo,infine, l’iniziativa del Consorzio Albergatori Materani (C.A.M) denominata “Matera Sorride”, promossa In collaborazione conTeamwork e Igers Matera, per “l’adozione di un manuale comune e

condiviso per la sicurezza delle strutture, degli ospiti e dei dipendenti”. Bene. In attesa del ritorno graduale dei turisti. Un passo alla volta ma nella concretezza e chissà che la ”quarantena” non porti a una svolta nella programmazione del turismo locale. Serietà, competenza e regole: si risale così.