A Matera e nei borghi, nella notte tra il 22 e il 23 giugno, sarà effettuata la disinfestazione adulticida

A Matera e nei borghi, nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 giugno 2026, con un avviso alla cittadinanza si informa che è in programma un intervento di disinfestazione adulticida. L’operazione sarà effettuata a partire dalle ore 23.00 e proseguirà fino alle ore 5.00 del mattino successivo. Per consentire il corretto svolgimento delle attività e tutelare la sicurezza dei cittadini, l’Amministrazione cittadina invita la popolazione ad adottare alcune precauzioni durante e immediatamente dopo il trattamento. In particolare, si raccomanda di non sostare all’aperto, di mantenere chiuse le finestre delle abitazioni e di evitare di stendere la biancheria nelle ore interessate dall’intervento. Un ulteriore invito riguarda la sosta dei veicoli: i cittadini sono pregati di evitare parcheggi che possano ostacolare il passaggio dei mezzi impegnati nelle operazioni di disinfestazione. L’intervento rientra nelle attività periodiche di controllo e contenimento degli insetti adulti, finalizzate a migliorare le condizioni igienico-sanitarie e il benessere della comunità durante la stagione estiva.

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