A Matera e a Pomarico nuovo appuntamento con la rassegna “ai Monologhi”

Prosegue la rassegna teatrale “…ai Monologhi”, giunta alla V edizione e promossa da MetaTeatro e dal Circolo Culturale La Scaletta. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 26 febbraio 2026 nella sede del Circolo La Scaletta di Matera (Via Sette Dolori, 10) e sabato 28 febbraio nella sala consiliare del Comune di Pomarico, con ingresso alle ore 19.30 e sipario alle 20.

In scena il monologo “Tik, l’inesorabile tak”, adattamento teatrale a cura di Emilio Andrisani dell’omonimo racconto di Dino Buzzati, affidato all’interpretazione di Monica Ambrosecchia.

Il testo prende le mosse da una delle suggestioni più potenti della narrativa buzzatiana: il tempo che scorre, inesorabile, scandito dal ticchettio di un orologio che si trasforma progressivamente in presenza ossessiva. Quel “tik” e “tak” diventa battito implacabile, misura invisibile dell’esistenza, fino a occupare interamente lo spazio interiore della protagonista. Ne emerge un crescendo psicologico sottile ma intenso, in cui il suono si fa metafora della fragilità umana di fronte al destino e alla finitezza.

Nella versione teatrale, Andrisani costruisce una drammaturgia essenziale e incisiva, dove il ritmo sonoro diventa struttura narrativa e tensione scenica in cui Il pubblico è chiamato a un ascolto vigile, quasi fisico, coinvolto in un’esperienza che interroga sul senso dell’attesa, sul peso delle scelte, sulla fragilità dell’esistenza.

Sul palco, sola, Monica Ambrosecchia dà voce a un dramma interiore universale, trasformando un gesto quotidiano in un’esperienza esistenziale capace di interrogare lo spettatore sul valore – e sul peso – del tempo.

Attrice attiva sulla scena materana da oltre un decennio, Ambrosecchia ha maturato esperienze con il TeatroPovero di Matera e, dal 2021, è tra i soci fondatori di MetaTeatro, partecipando a numerose produzioni come interprete e co-regista. Parallelamente ha portato avanti un percorso dedicato ai monologhi contemporanei, distinguendosi per intensità interpretativa e cura del lavoro sul testo.

Un nuovo appuntamento con il teatro di parola, dunque, che invita il pubblico a fermarsi, ascoltare e confrontarsi con il suono più universale e ineludibile: quello del tempo.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.