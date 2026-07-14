A Matera debutta “Anime Liquide”: il vino racconta storie di territorio, cultura e solidarietà

Venti cantine tra Basilicata e Puglia, degustazioni, masterclass e un importante gesto di solidarietà: domenica 26 luglio, dalle ore 20, la Dimora del Monaco ospiterà la prima edizione di Anime Liquide, l’evento che trasforma il vino in un racconto di persone, tradizioni e identità. Non solo una degustazione, ma un vero viaggio tra territori, emozioni e cultura del vino. Una manifestazione che mette al centro il valore umano racchiuso in ogni bottiglia, creando un ponte ideale tra le eccellenze vitivinicole della Basilicata e della Puglia.

L’iniziativa nasce dall’idea dei sommelier Silvia Gaudiano, Claudio Gaudiano e Marco Acito, sviluppata insieme al gruppo alberghiero Garibaldi Hotels e realizzata in collaborazione con AIS Basilicata – Associazione Italiana Sommelier. L’obiettivo è promuovere una cultura del vino più consapevole, capace di andare oltre il semplice assaggio per raccontare il lavoro, la passione e la storia delle persone che ogni giorno coltivano la vite e producono qualità.

«Troppo spesso ci si ferma a giudicare un vino semplicemente da ciò che si percepisce nel calice o dal prezzo di una bottiglia, senza immaginare tutto ciò che c’è dietro un’etichetta – spiega Silvia Gaudiano, sommelier AIS Basilicata, sezione Matera –. Ogni bottiglia racchiude il lavoro di intere famiglie, anni di esperienza, mesi trascorsi in vigna, sacrifici, ricerca e investimenti. Il mio invito è quello di avvicinarsi a una cultura del vino autentica, consapevole e rispettosa del lavoro delle persone».

Protagoniste della serata saranno 20 cantine provenienti dalle due regioni, che accompagneranno il pubblico in un percorso di degustazione pensato per valorizzare le diverse identità enologiche del Sud Italia. Ad arricchire l’esperienza sarà la proposta gastronomica firmata Garibaldi Hotels, realizzata con prodotti del territorio e abbinamenti studiati per esaltare le caratteristiche di ogni vino.

Per gli appassionati e gli operatori del settore sono previste anche due masterclass a numero chiuso, con un massimo di 25 partecipanti ciascuna: “Le Anime Rosa del Sud”, dedicata ai vini rosati di Basilicata e Puglia, e “Le Due Anime del Primitivo”, un approfondimento sulle differenti espressioni di uno dei vitigni simbolo del Mezzogiorno. A guidare gli incontri saranno Eugenio Tropeano, presidente di AIS Basilicata, e Nicola Lupo, sommelier e degustatore AIS.

La partecipazione alla serata prevede un contributo di 25 euro, ridotto a 20 euro per i soci AIS, mentre ogni masterclass ha un costo di 20 euro.

Ma Anime Liquide guarda anche oltre il piacere della degustazione. La manifestazione sceglie infatti di unire il racconto del vino a un concreto gesto di solidarietà: grazie al sostegno di AIS Basilicata, una parte del ricavato sarà devoluta all’Associazione Onlus Vo.Ce. di Matera, realtà attiva dal 2009 nell’accoglienza e nel sostegno ai familiari dei pazienti ricoverati presso l’ospedale Madonna delle Grazie, offrendo ospitalità gratuita e supporto umano e psicologico.

Con questa prima edizione, Anime Liquide si propone di diventare un appuntamento stabile nel panorama degli eventi enogastronomici del Mezzogiorno, capace di mettere in dialogo vino, turismo, cultura e solidarietà, raccontando il Sud attraverso le sue eccellenze e le persone che ogni giorno ne custodiscono il valore.

Le cantine protagoniste

Saranno presenti:

Tenuta I Gelsi (Rionero in Vulture)

Vigne Mastrodomenico (Barile)

Cantine Camerlengo (Rapolla)

Azienda Agricola Dragone (Matera)

Antiche Terre Lucane (Pomarico)

Vitis in Vulture (Lavello)

Cantine Battifarano (Nova Siri)

Tenute Bradascio (Gioia del Colle)

Cantine Coppi (Turi)

Tenuta Viglione (Santeramo in Colle)

Cantina Caiaffa – Vini Biologici (Cerignola)

Cantine Agri Girardi (Gioia del Colle)

Cantine Polvanera (Gioia del Colle)

Quarta Generazione (Barile)

Tenute Zagarella (Matera)

Cantine Marino (Policoro)

Cantina Giovanni Aiello (Putignano)

Cantina Michele Laluce (Ginestra)

Tenute Girolamo (Martina Franca)

Tenute Agricole Santojanni (Forenza).

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 6512830 oppure scrivere all’indirizzo gaudianosilvia.aic@gmail.com