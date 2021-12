“Domani, domenica 19 Dicembre, in occasione dell’avvio della campagna di vaccinazione per i bambini da 5 a 11 anni, il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, il Direttore Generale dell’ASM Basilicata, Sabrina Pulvirenti ed Eustachio Sarra, Presidente regionale dei Pediatri di libera scelta, alle ore 10.30 saranno presso la tenda Qatar della Città dei Sassi per accompagnare i bimbi in questo nuovo step della campagna vaccinale.

Insieme a loro, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, ci saranno anche i clown dell’associazione l’oasi del sorriso.

Al momento, sono 15 i bimbi prenotati a Policoro e 50 a Matera.”

E’ quanto si apprende da una nota dell’Azienda Sanitaria locale di Matera.