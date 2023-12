A Matera, bus urbani gratis nei fine settimana sino alla Befana.

E’ un incentivo a non usare il mezzo privato, per evitare l’abituale ingorgo delle vie del centro che aumenta in queste festività natalizie, l’iniziativa del Comune di Matera di consentire l’utilizzo dei bus cittadini gratis (per residenti e non) nei prossimi quattro fine settimana (sabato e domenica fino alle ore 24 del 7 gennaio 2024). «Alla luce del grande aumento del flusso turistico -spiegano il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore alla Mobilità, Giuseppe Digilio- abbiamo deciso di offrire questa agevolazione a visitatori e residenti, per evitare di congestionare il centro con le auto nell’ottica di incentivare la mobilità sostenibile. Quindi si potrà posteggiare nei tanti parcheggi pubblici più distanti dal centro e avvicinarsi in bus, comodamente e gratis. Sempre nei fine settimana, sarà istituita la linea urbana (questa a pagamento) per Cava del sole-Parco delle chiese rupestri, con partenza da via La Malfa alle ore 10.30 (rientro ore 13.25) e 14.30 con rientro alle 17.15 e pausa dalle 13.25 alle 14.25.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.