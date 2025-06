A Matera bike sharing al top…10 volte il Giro d’Italia

Pedala pedala. Ci si muove meglio, si contribuisce a mantenersi in linea e ad aiutare l’ambiente, abbattendo la concentrazione di anidride carbonica. E’ in sintesi il bilancio e, allo stesso tempo, il messaggio che viene dai primi sei mesi di attività del servizio di noleggio ( e a costi davvero convenienti) di bici elettriche, grazie a una iniziativa già avviata in Puglia e Basilicata, che sta incontrando consensi tra la gente, sempre più alle prese con i tempi e lo stress del traffico urbano. Cittadini e turisti hanno effettuato a Matera oltre 8000 noleggi di bici elettriche e percorso 32197 chilometri, per un totale di 7077 ore nei primi sei mesi di avvio del servizio,frutto della collaborazione tra Regione Basilicata, Ferrovie Appulo Lucane, Comune di Matera e società Vaimooo srl. La conferma è venuta a Matera nel corso di una conferenza stampa che ha visto gli interventi del Ceo di Vaimoo Matteo Pertosa, del presidente Vittorio Zizza e del direttore generale Stefano Di Bello delle Ferrovie Appulo Lucane, dell”assessore regionale alle Infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe, del direttore generale dell’Apt Margherita Sarli, del sindaco di Matera Antonio Nicoletti e del presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini. Il servizio, che ha impiegato 85 bici elettriche suddivise in 22 stazioni dislocate sul territorio urbano, ha consentito di incrementare una forma di mobilità alternativa e sostenibile e di risparmiare 5 tonnellate di anidride carbonica. I relatori- nei rispettivi interventi- hanno evidenziato l’interesse crescente di cittadini e turisti nell’utilizzare una proposta efficiente e a misura d’uomo. Gli organizzatori hanno annunciato, inoltre, che da oggi e fino a domenica 29 giugno sarà possibile ”scoprire” il bike sharing ”Vaimoo”, ricevendo un codice promozionale che consente di usufruire gratuitamente del servizio per due ore al giorno per una intera settimana. Obiettivo incrementare il servizo.Non sono mancate le proposte creative…per tandem elettrici, risciò o per una ”stazione” da realizzare ad Agna Le Piane come hanno chiesto gli animatori del comitato di quartiere. Amenità? Vaimooo ascolta, prende appunti… e chissà che non esaudisca i desideri. Un po’ di pazienza.

MATERA: IL BIKE SHARING A KM0 UN SUCCESSO TRA INNOVAZIONE E

SOSTENIBILITÀ

• In 6 mesi oltre 8.000 noleggi e 32.200 km percorsi.

Matera, 27 giugno 2025

Si è svolto a Palazzo Malvinni-Malvezzi l’evento dedicato alla condivisione dei risultati dei primi

sei mesi di bike sharing nella città di Matera, attivo da dicembre scorso. Tra i partecipanti il

Vicepresidente della Regione Basilicata e Assessore ai Trasporti Pasquale Pepe, il Presidente

della Provincia di Matera Francesco Mancini, il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti, il Direttore

Generale A.P.T. Basilicata Margherita Sarli, il Presidente di FAL Ferrovie Appulo Lucane Vittorio

Zizza con il Direttore Generale di FAL Stefano Di Bello e il CEO e Fondatore di VAIMOO Matteo

Pertosa.

Il servizio di bike sharing è frutto della collaborazione tra la Regione Basilicata, le Ferrovie

Appulo Lucane (FAL), la Città di Matera e VAIMOO S.r.l. (parte di Angel Holding). I contributi

ministeriali per la promozione della Sharing Mobility sono stati destinati, attraverso la Regione

Basilicata, a FAL che a sua volta, previo avviso pubblico, ha affidato la gestione a VAIMOO. Il

servizio comprende una flotta di 85 e-bike, suddivise in 22 stazioni.

I risultati del progetto sono significativi: in soli sei mesi, i cittadini e i turisti hanno effettuato

oltre 8.041 noleggi, per un totale di più di 7.077 ore di utilizzo e 32.197 km percorsi (pari a 10

edizioni del Giro d’Italia). Questo ha consentito di risparmiare circa 5 tonnellate di CO2 e fra le

stazioni più frequentate troviamo la Stazione Centrale di Matera, via Firrao, Parco Papa

Giovanni Paolo II e Via Alighieri. Il gradimento del servizio da parte dei cittadini di Matera e dei

turisti si rileva dalle numerose testimonianze video, oltre che dalle positive recensioni

pubbliche dell’app sugli store.

All’evento sono stati presenti, oltre a sindaci di diversi comuni lucani, Federciclismo Basilicata,

gli ordini degli architetti e degli ingegneri e diverse associazioni.

Presso la Mediateca di Matera in Piazza Vittorio, da venerdì 27 giugno pomeriggio fino a

domenica 29 giugno, sarà possibile scoprire il bike sharing VAIMOO e ricevere un codice

promozionale che consentirà di usufruire del servizio gratuitamente per 2 ore al giorno per 7

giorni.

Tutte le informazioni sul servizio e il posizionamento delle stazioni sono disponibili sul sito:

https://matera.vaimoo.app/



“Quando innovazione e territorio pedalano insieme il traguardo è sempre più vicino – ha dichiarato il

Vicepresidente e Assessore ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe -. Il progetto di

bikesharing avviato a Matera è la dimostrazione concreta di come la mobilità sostenibile possa

diventare un motore di sviluppo locale. A sei mesi dal lancio del servizio operato da VAIMOO, i numeri

parlano chiaro: i cittadini e i turisti stanno rispondendo con entusiasmo a una proposta moderna,

efficiente e a misura d’uomo. Non è solo una questione di biciclette elettriche, ma di visione. Abbiamo

voluto investire in un sistema che unisce l’innovazione tecnologica con la valorizzazione del nostro

tessuto produttivo: le eBike, utilizzate in tante città d’Italia e d’Europa, vengono prodotte a pochi

chilometri da Matera, nello stabilimento di MERMEC Ferrosud. Questo significa creare occupazione, filiere

locali, crescita reale. Ringrazio Ferrovie Appulo Lucane per la collaborazione strategica e VAIMOO per

aver creduto nella nostra terra. La Regione Basilicata proseguirà a sostenere iniziative che coniughino

sostenibilità, industria e servizi intelligenti per i cittadini. Siamo solo all’inizio: continuiamo a pedalare.

Insieme”.

“L’esperienza che Matera sta vivendo con il bike sharing ci offre un esempio lampante di successo

replicabile – ha commentato il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini -. Crediamo

fermamente che questo possa e debba diventare un argomento solido per guidare e sostenere

politiche di mobilità sostenibile su scala ben più ampia, contribuendo in modo significativo a migliorare

la qualità della vita e l’efficienza dei trasporti in ogni angolo del territorio provinciale. Il progetto mi fa

intravedere un obiettivo: collegare il capoluogo con i comuni limitrofi e gli innumerevoli punti di

interesse provinciali. Immaginiamo la possibilità di esplorare le bellezze della nostra provincia in

bicicletta, con la tranquillità di infrastrutture dedicate e interconnesse! Un impegno che si tradurrebbe

in un notevole miglioramento dell’accessibilità e della sostenibilità dei trasporti per i nostri residenti, che

andrebbe a potenziare in maniera significativa il cicloturismo, un settore in forte crescita che può offrire

nuove e straordinarie opportunità economiche a tutto il territorio provinciale, dai centri più grandi ai

borghi più suggestivi. La Provincia, in questo scenario, intende porsi come un vero e proprio ente di

coordinamento e supporto. In definitiva, l’esperienza di Matera dimostra in modo lampante che

integrare la mobilità leggera con il trasporto pubblico non è più una visione futuristica, ma una strategia

concretamente vincente. Una strategia che non solo migliora la funzionalità e l’accessibilità del sistema

di trasporto complessivo, ma che apporta anche benefici ambientali, economici e sociali significativi.

Promuoviamo uno stile di vita più sostenibile, rendendo Matera e tutta la nostra Provincia un luogo

sempre più vivibile, attrattivo e proiettato verso un futuro più verde e inclusivo”.

“È bene sapere che il progetto di bike sharing, avviato con l’obiettivo di incentivare una mobilità

sostenibile e leggera, stia dando risultati positivi – ha commentato il sindaco di Matera, Antonio

Nicoletti -. I numeri parlano di una iniziativa che ha già riscosso un buon successo, con tanti noleggi

registrati sia da parte dei cittadini che dei nostri ospiti. Questo dimostra che la città è pronta a cambiare

passo, puntando con decisione su soluzioni di trasporto leggere e rispettose dell’ambiente.

In tal senso, le testimonianze raccolte raccontano di come la bici condivisa sia diventata parte della

routine quotidiana, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a ridurre l’impatto del traffico. I primi

risultati ci incoraggiano a proseguire su questa strada, al fine di recuperare il gap di infrastrutture

ciclabili e rafforzare ulteriormente l’integrazione con i mezzi pubblici. Il futuro della mobilità urbana è

già in questi aspetti, e Matera vuole essere protagonista di questo cambiamento”.

“Il progetto di bike sharing VAIMOO a Matera rappresenta un esempio virtuoso di come l’innovazione

nella mobilità sostenibile possa coniugare tutela ambientale e valorizzazione turistica del territorio –

ha commentato il Direttore Generale A.P.T. Basilicata, Margherita Sarli -. Le migliaia di noleggi

effettuati da cittadini e turisti, nonostante le condizioni meteorologiche non sempre favorevoli,

dimostrano che la città dei Sassi ha saputo abbracciare con entusiasmo questa nuova forma di

mobilità dolce. Sarà importante proseguire sulla strada dell’innovazione sostenibile, sempre al servizio

della valorizzazione delle nostre bellezze territoriali e dell’accoglienza turistica di eccellenza”.



“I dati di utilizzo di questo servizio parlano chiaro: cittadini e turisti hanno apprezzato e premiato la

scelta lungimirante che Fal ha compiuto nell’avviare il servizio di Bike sharing nell’ambito dei progetti

di sharing mobility in collaborazione con la Regione Basilicata ed il Comune di Matera – ha

commentato Vittorio Zizza, Presidente di Ferrovie Appulo Lucane – Il Cda e il management di Fal, in

costante sinergia con gli Enti Locali, confermano con i fatti la volontà di garantire agli utenti una

mobilità sempre più interconnessa e sostenibile. Il bike sharing, insieme con l’incremento dei servizi

metropolitani nella Città di Matera, contribuisce ad aumentare qualità e quantità di servizi offerti, con

l’obiettivo di aumentare anche la domanda e di fidelizzare sempre più i cittadini lucani alla nostra

Azienda e all’utilizzo del mezzo pubblico”.

“La collaborazione tra Fal e Vaimoo si conferma vincente: il servizio di bike sharing che abbiamo avviato

anche a Potenza, Altamura e Gravina, qui a Matera ha avuto un grande successo – Commenta Stefano

Di Bello, Direttore Generale di Ferrovie Appulo Lucane – I dati parlano di una media di oltre 40 noleggi

al giorno, con ripercussioni positive sul decongestionamento del traffico e vantaggi per i nostri utenti

che possono contare, oltre che su sconti dal 56% all’85% sui prezzi di noleggio delle e bike, anche su un

servizio di interconnessione al passo con i tempi offerto da Fal come operatore di trasporto, in una

delle città più belle del mondo. Questa è la mobilità su cui da anni siamo impegnati e che giorno dopo

giorno prende forma, a favore non solo della modernità, ma soprattutto della tutela ambientale”.



“È con grande soddisfazione che condividiamo i risultati dei primi sei mesi di questa sperimentazione

annuale – ha dichiarato Matteo Pertosa, CEO e fondatore di VAIMOO – Il modello ‘a KM0’ funziona.

Vedere le e‑bike, realizzate a Matera e gestite operativamente dai nostri ragazzi lucani è la prova

concreta che innovazione, sostenibilità e sviluppo economico possono procedere di pari passo. Questi

dati non sono soltanto numeri, ma testimonianze tangibili dell’impatto positivo sulla qualità della vita

cittadina. La sperimentazione potrebbe essere estesa all’intera regione moltiplicandone i benefici

oppure si concluderà alla fine di quest’anno.”