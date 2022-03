Le attese Giornate del Fai a Matera, Sabato 26 e domenica 27 marzo, toccano quest’anno anche il cinema, da sempre protagonista della città dei Sassi.

Sabato 26 alle ore 19.00, presso l’Auditorium “R. Gervasio”, il FAI Basilicata in collaborazione con il Comune di Matera e con il Conservatorio Statale di Musica “E.R. Duni” presenta una conversazione sul cinema nella sua relazione storica con Matera, guardando particolarmente agli scenari culturali, produttivi e professionali che potrà generare negli anni futuri, nel panorama nazionale e internazionale.

“Il cinema nella città e la città nel cinema” è il titolo della serata. Interverranno Rosalba Demetrio Presidente Regionale del FAI Basilicata, Tiziana D’Oppido Assessore alla Cultura con delega per il Cinema, Saverio Vizziello Direttore del Conservatorio Statale di Musica “E. R. Duni”.

Geo Coretti, Regista e Docente dell’IIS “E. Duni-C. Levi”-Liceo Artistico, modererà la conversazione con Raffaele Festa Campanile, Regista e Sceneggiatore, con Manuela Gieri, Docente di Storia e teoria del Cinema presso l’Università degli Studi della Basilicata, con Dario Toma, Presidente del Matera Film Festival.

Il cinema sarà ricordato anche attraverso i preziosi interventi musicali a cura del Conservatorio di Musica “E.R. Duni”.

“A partire dagli anni Cinquanta – scrive Rosalba Demetrio – Matera ha attratto registi di fama internazionale diventando scenografia naturale di molti film che hanno raccontato storie ambientate in tempi e luoghi diversi. Più recentemente ha cominciato a rappresentare in alcune produzioni cinematografiche se stessa, comunicando al mondo la bellezza straordinaria di un paesaggio culturale generato dalla pietra, dall’acqua e dalla capacità dell’homo faber di elaborarvi un habitat ecosostenibile e nel tempo una città, acquisita nel 1993 nella World Heritage List dell’UNESCO e designata nel 2019 Capitale Europea della Cultura. Ma i linguaggi attraverso i quali si racconta una città antica e contemporanea come Matera, i codici espressivi attraverso i quali si proietta nel villaggio globale del mondo sono molteplici. La musica, la fotografia e il cinema certamente sono i più potenti e immediati”.

Il FAI ringrazia per la realizzazione dell’evento le Istituzioni partner e le aziende private BESOUND, Calia Italia, Corte San Pietro, La Lopa.

Domenica 27 alle 18.00 i giovani musicisti del Liceo Musicale “T. Stigliani” interpreteranno il concerto conclusivo delle Giornate di Primavera 2022 “Dalla Basilicata all’Europa la musica che unisce il mondo”, promosso dal FAI Basilicata in collaborazione con l’Associazione “Lucania Musicale” e Palazzo Viceconte, presso Palazzo Viceconte, dedicato all’impegno del Maestro Pietro Andrisani, Musicologo.

Scrive la Presidente Regionale del FAI Basilicata: “Abbiamo pensato di dedicare alla musica e al suo valore fortemente identitario e cementante dal punto di vista culturale l’evento conclusivo delle Giornate FAI a Matera. Il concerto è dedicato al Musicologo Pietro Andrisani e a interpretarlo saranno gli Studenti del Liceo Musicale “T. Stigliani”. Quale miglior passaggio di testimone, dal Maestro ai giovani allievi in formazione! Presso Palazzo Viceconte gli Studenti narratori dell’I.I.S. “Turi” e i musicisti del Liceo “Stigliani” ben rappresenteranno alcune tra le nostre future professionalità”.

Ringraziamo tutte le Istituzioni Scolastiche coinvolte in Giornate FAI di Primavera 2022, i Dirigenti Scolastici e tutti i Docenti tutti impegnati nel progetto Apprendisti Ciceroni.