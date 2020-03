Subito la battuta…”No c’è due senza tre”’ dopo la positività al tampone di un uomo della Città dei Sassi ,per il secondo caso da contagio al coronavirus ”covit 19”, e con un un ricovero nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Madonna delle Grazie. Non si esclude che possa essere trasferito in rianimazione. Nella nota diffusa dalla task force regionale si escludono che abbia avuto contatti con il primo contagiato, il prefetto di Matera. In questo come in altri casi si lavora alla ricostruzione dei contagi e dei contatti, con le inevitabili verifiche e collocazioni in quarantene, a volte volontarie presso i propri domicili. Naturalmente vanno avanti le voci, tutte da verificare, su situazioni sospette che crescono dopo la conclusione della fase di incubazione. Il virus circola con le persone e con una buona dose di irresponsabilità nel frequentare luoghi di intrattenimento. Invito a quanti sono stati fuori o provenienti da zone a rischio o rosse, anche dopo la chiusura delle Università, a non andare troppo in giro. Forse sarebbe stato meglio, che fossero rimasti nella sede universitaria. E non è il solo ”forse” che sentiamo in giro. Il BelPaese fa quello che puo’, con i mezzi che sappiamo e con la scelte, non sempre comprensibili, che sappiamo. Forse si è sopravvalutato o sottovalutato. Forse…contano responsabilità, concretezza, evitando luoghi comuni, discriminazioni e situazioni di stress. Con un occhio anche all’economia, che far rima con agonia…

LA NOTA DELLA TASK FORCE

Emergenza Coronavirus, un caso positivo a Matera

Eseguita la processazione dei 36 i tamponi giunti ieri dalle province di Potenza e Matera. Un caso è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di un paziente di Matera, che attualmente è ricoverato nel reparto di malattie infettive del Madonna delle Grazie. Si sta valutando se trasferirlo in rianimazione. E’ stato escluso che ci siano stati contatti con il primo contagiato della città dei Sassi. Si sta ricostruendo ora la catena dei contatti. Salgono così a quattro i casi positivi al coronavirus in Basilicata.

Lo comunica la task force regionale.