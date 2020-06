E’ andata bene. E questo è merito del senso di responsabilità e delle capacità organizzative di presidi, docenti e dei ragazzi se si sono svolti con normalità, senza problemi, la prima tornata di esami, dopo la stressante e poco edificante fase di didattica a distanza dal confinamento domiciliare. Ne abbiamo avuto prova in alcuni plessi scolastici come l’IIS ” G.B Pentasuglia”, ”IIS Isabella Morra”, il Liceo Scientifico “Dante Alighieri” , l’ITCG”Antonio Loperfido-Adriano Olivetti” dove sono state attivate appieno le misure di sicurezza anti covid 19, con percorsi dedicati di entrata e uscita verso le aule, distanziamento dei banchi, uso di igienizzanti e altre norme prescrittive disposte dal ordinanze e protocolli.



Tra i ragazzi in attesa e a ingressi cadenzati l’emozione di sempre, che abbiamo provato anche noi nella Prima Repubblica. Un’ora di colloquio con la commissione interna presieduta da un presidente esterno. Per tutti, docenti e allievi, comunque la felicità di essere tornati in aula a guardarsi negli occhi e a sentire voci reali e non virtuali. E con il pensiero che va a settembre quando, non conosciamo ancora la data precisa, pare il 14 se le Regioni accetteranno. Ma c’è il pateracchio della data, pare il 20, per le elezioni amministrative e per i referendum. Aprire per poi chiudere dopo una settimana? Su questo aspetto governo bocciato…Siamo l’unico Paese che non si è preoccupato per tempo di riaprire le Scuole, salvando gli aspetti didattici, formativi e di socializzazione. A settembre con i nodi al pettine, senza aver effettuato interventi di edilizia scolastica quando i plessi erano chiusi, e con i problemi del distanziamento fisico (come è esatto dire e scrivere) nelle aule. Posti limitati e doppi turni oppure didattica reale e virtuali, con i disagi e l’alienazione che la cosa ha comportato. Ministro Luciana Azzolina. Più realismo. Lei e il Governo l’esame di Maturità non l’hanno passato. D’obbligo i corsi di recupero…da luglio.