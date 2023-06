A MARINA DI GINOSA TORNA IL TORNEO “BEACH 1 FINALE APULIA CUP 22/23’’

Torna per il secondo anno consecutivo a Marina di Ginosa il Torneo di Beach Volley “Beach 1 Finale Apulia Cup 22/23’’, organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Volley Castellaneta in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Ginosa 2019, con il patrocinio del Comune di Ginosa e della Regione Puglia e l’adesione alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: “Allenati contro la violenza”.

L’evento si terrà il 24 e 25 giugno nel tratto di spiaggia libera tra i lidi Bahia e Zanzibar.

Massimo sedici coppie maschili, doppia eliminazione, in questa competizione sportiva che prevede un montepremi di 2.000 euro e che permetterà agli atleti provenienti da tutta Italia l’aggiudicazione di punti validi per accedere al Campionato Italiano Assoluto, con un extra point del 15% grazie al Circuito Apulia Cup 2023.

Per valorizzare e far scoprire il territorio e il patrimonio turistico, culturale ed ambientale, ma soprattutto per sensibilizzare tutti contro la violenza sulle donne e creare un evento sportivo inclusivo, saranno organizzati altri eventi connessi al Torneo, come escursioni in bici, pilates e gare di sitting volley.

I dettagli dell’iniziativa saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 15 giugno 2023 alle ore 11,00 presso il Palazzo della Delegazione in Piazza Indipendenza a Marina di Ginosa.

Interverranno:

Vito Parisi – Sindaco di Ginosa;

Marco Galante – Consigliere Regionale;

Domenico Gigante – Assessore al Turismo;

Dania Sansolino – Assessore alle Politiche Sociali;

Vera Santoro – Assessore alla Cultura;

Vincenzo Piccenna – Consigliere con delega allo Sport;

Responsabile Federazione Italiana Pallavolo;

Antonella Matarrese – Presidente ASD Ginosa 2019;

Angela Mutasci – Resp. Tecnico Volley Castellaneta;

Simone Grisolia – Supervisore Tecnico Nazionale Beach Volley