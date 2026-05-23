A Marina di Ginosa ”sopralluoghi” in vista della stagione balneare

E con un obiettivo preciso: assicurare sicurezza, servizi e piena fruibilità del litorale nel rispetto delle regole e dell’interesse pubblico, con la piena osservanza delle regole. I sopralluoghi effettuati da amministratori e tecnici del Comune di Ginosa, Capitaneria di Porto e Polizia locale sono serviti a verificare sul campo lo stato dell’arte e dove e come intervenire perché l’ennesima stagione dei lidi dalla bandiera blu si svolga al meglio e con soddisfazione di turisti, operatori ed enti di controllo



IL COMUNICATO STAMPA

Sopralluoghi sul demanio marittimo: confronto operativo tra Comune di Ginosa, Capitaneria e Polizia Locale

Questa mattina si sono svolti sopralluoghi nell’area demaniale marittima di Marina di Ginosa alla presenza del Sindaco di Ginosa Vito Parisi, del consigliere delegato Giuseppe Bongermino, del Comandante della Capitaneria di Porto Leonardo Deri insieme ad altri componenti della Capitaneria di Porto, e del Comandante della Polizia Locale di Ginosa Antonio Costantino con agenti della Polizia Locale.

I sopralluoghi hanno avuto carattere informativo, divulgativo e di verifica dello stato dei luoghi, nell’ambito di un’attività di coordinamento istituzionale finalizzata ad affrontare ogni aspetto legato all’avvio della stagione balneare.



Nel corso delle verifiche è stato effettuato un monitoraggio delle aree interessate e della situazione complessiva del litorale, con l’obiettivo di mantenere un confronto costante con gli operatori e garantire il rispetto delle procedure previste.

L’attività si inserisce nel percorso avviato dal Comune di Ginosa insieme agli enti competenti per accompagnare questa fase delicata con responsabilità, rigore istituzionale e piena collaborazione tra istituzioni, autorità di controllo e concessionari.

L’Amministrazione Comunale ribadisce che saranno portate avanti tutte le azioni necessarie per garantire la stagione balneare a Marina di Ginosa, assicurando sicurezza, servizi e piena fruibilità del litorale nel rispetto delle regole e dell’interesse pubblico

