Al via la riapertura dei mercati settimanali esclusivamente, per ora, per quanto riguarda il settore alimentare. In Via Istria a Marina di Ginosa il mercato ripartirà venerdì 15 maggio, mentre a Ginosa giovedì 21 maggio.

Data l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, al fine di regolamentare l’afflusso di persone e garantire un adeguato distanziamento e tutte le misure di sicurezza idonee, l’Amministrazione ha deciso di spostare temporaneamente il mercato che solitamente si svolge in zona Poggio, presso Piazzale Padre Pio, in Via Palatrasio. A Marina di Ginosa sono state ampliate le aree delimitate per le bancarelle. Ciò che ha portato a tali scelte, è stata la necessità di avere delle aree circoscritte, ampie, in cui poter svolgere il mercato.

L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza di tutti, utenti e commercianti, nonchè di far ripartire il lavoro proprio di quest’ultimi. Ampio è stato e sarà lo spazio al dialogo con le associazioni di categoria proprio per coniugare occupazione e sicurezza da ogni punto di vista.

<<Il periodo di forte cambiamento che stiamo vivendo funge da sprone a modificare e migliorare il commercio locale – ha spiegato il Sindaco Vito Parisi – ma, soprattutto, a salvaguardare l’incolumità di tutti. Per questo motivo, come nel resto del Paese, stiamo riaccendendo i motori, partendo dalla nostra realtà. L’invito che faccio è rivolto a mercatali e utenti: rispettiamo le distanze interpersonali>>.