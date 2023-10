A Marconia di Pisticci la IV edizione del Premio “Agatacontroilcancro”

È tutto pronto per la quarta edizione del Premio “Agatacontroilcancro”, in programma Sabato 14 aprile, alle ore 17:00, presso il Cineteatro “Rinascente” di Marconia.

“Nell’occasione, -si legge in una nota- la maggiore associazione di volontariato oncologico della Basilicata assegnerà premi e riconoscimenti a personalità che si siano distinte per la lotta contro il cancro e/o per il supporto ai malati oncologici.

L’evento vedrà la conduzione della giornalista Isabella Romano, volto noto del Tg1 e orgoglio lucano, con il supporto dei giornalisti Antonello Lombardi e Maristella Montano. Ospite speciale di questa edizione sarà l’attore Marco Bocci.

Otto i premi “Agatacontroilcancro” che verranno consegnati nel corso dell’edizione 2023. Saranno premiati: il prof. Paolo Veronesi, direttore dell’Unità di Senologia Chirurgica dello IEO, professore associato in Chirurgia all’Università degli Studi di Milano, presidente della Fondazione Umberto Veronesi; la Struttura Complessa di Oncologia Clinica Sperimentale di Senologia dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli, diretta dal professore Michelino De Laurentiis (a ritirare il Premio sara l’oncologa, dottoressa Matilde Pensabene); il dott. Giovanni Storto, direttore del Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica dell’IRCCS Crob di Rionero in Vulture; il prof. Nello Buccianti, primario della Unità Operativa Complessa dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza e docente universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; la Tavola Valdese, l’organo che rappresenta le chiese metodiste e valdesi nei rapporti con lo Stato e con le organizzazioni ecumeniche e che assegna i fondi alle 8xmille alle associazioni e agli enti che presentino progetti specifici (sin dalla sua costituzione, Agata è stata destinataria di fondi 8xmille della Tavola Valdese, riuscendo a donare parrucche e ad acquistare un ecografo con cui effettuare controlli gratuiti); FIDAS – sezione Basilicata, federazione che rappresenta numerose associazioni locali che operano nel campo della donazione di sangue (ritirerà il premio Pancrazio Toscano, presidente Fidas Basilicata); Nicola Rubolino, imprenditore di successo, generoso e sensibile sostenitore di Agata; Mario Pierro, volontario Agata.

La quarta edizione del Premio Agatacontroilcancro è patrocinata da Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Pisticci, Comune di Rotondella, Comune di Rionero in Vulture, l’IRCCS Crob di Rionero in Vulture, FAVO – Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia, EDI – Europa Donna Italia e ANCOS. L’evento è reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Potenza Futura, della Società cooperativa sociale Auxilium e dell’azienda Primi Frutti.”

“Siamo certi – dichiara la presidente della OdV, Rosa Gentile – che questa sarà una edizione particolarmente emozionante. Nella motivazione di ogni premiato c’è una parte della storia di Agata e dei suoi ammalati. C’è il dolore di una malattia come il cancro ma soprattutto tanta speranza”.

“Siamo particolarmente fieri – aggiunge – che tuti i premiati abbiano accettato con gioia di raggiungerci a Marconia sabato prossimo e questo dimostra come il Premio Agatacontroilcancro rappresenti ormai un riconoscimento importante che ha saputo superare tutti i confini”.