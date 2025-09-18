A Marconia di Pisticci, arrestate dalla Polizia di Stato tre persone per furto e resistenza a pubblico ufficiale

La Polizia di Stato con una nota comunica di aver “arrestato, in flagranza di reato, a Marconia di Pisticci, tre persone per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato distaccato di Pisticci, avendo avuto notizia della presenza sul territorio di un’auto sospetta vista aggirarsi, ripetutamente, nella zona artigianale della frazione, effettuavano mirati servizi, anche con l’impiego di auto civetta.

Nella notte tra il 9 ed il 10 settembre, a seguito di chiamate pervenute al 113, di segnalazione di un furto in atto proprio all’interno di una azienda ubicata nella citata area, il personale, giunto prontamente sul posto, intercettava l’autovettura in fuga.

Ne conseguiva un rocambolesco inseguimento all’interno dell’abitato, che si concludeva con la cattura dei tre soggetti, tutti del posto, grazie al tempestivo e coordinato intervento delle pattuglie. Uno dei tre tentava di proseguire la fuga a piedi, ma veniva subito raggiunto e bloccato dai poliziotti, dopo una colluttazione.

Nell’auto venivano trovati gli arnesi utilizzati per lo scasso e gli indumenti adoperati dai tre soggetti per travisarsi, in modo da non essere riconoscibili nelle immagini del sistema di videosorveglianza dell’azienda. Inoltre, dopo un’accurata ricerca lungo tutto il percorso fatto dall’auto durante la fuga, veniva recuperata anche la refurtiva.

Pertanto, i tre, gravati da precedenti di polizia, venivano dichiarati in stato di arresto per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso le abitazioni di residenza.

I beni sottratti sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Il GIP del Tribunale di Matera, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei confronti di uno dei tre soggetti la misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del cd. “braccialetto elettronico”, mentre, nei confronti degli altri due, la misura dell’obbligo di dimora, con obbligo di presentazione quotidiana presso il Commissariato di P.S. di Pisticci.

Si rappresenta che gli accertamenti vanno intesi, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.