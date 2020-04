La speranza è l’ultima a morire per cercare di trovare spiragli, possibili soluzioni, ma in un anno bisesto e funesto come il 2020 non c’è stato nulla da fare con la situazione di divieti e di oggetti disagi procurati dal covid 19, il virus a corona. E per quest’anno la corona che splende sulla folta chioma della Protettrice di Matera Maria Santissima della Bruna e del Bambinello potremo vederli nella Chiesa Madre, per le liturgie che l’Arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina vorrà organizzare in base alle prescrizioni previste dalle norme di sicurezza imposte dall’epidemia da coronavirus. Nulla da fare, pertanto, per il grande e atteso programma della Festa. Ad annunciarlo l’Associazione ” Maria Santissima della Bruna”, presieduta da Bruno Caiella, che spiega le motivazione del rinvio dei festeggiamenti a tempi migliori. E dalla sua e dalla parte dei materani, che hanno fede e portano avanti una tradizione che è memoria e storia della Città dei Sassi, c’è il confortante antico detto ” A ‘mmogghj a mmogghj…l’onn c’ van”, con la benedizione della Madonna della Bruna…



Alla luce delle vigenti prescrizioni governative, finalizzate ad impedire gli assembramenti che possano causare il diffondersi del contagio da Covid-19 e preso atto della disposizione della Conferenza Episcopale di Basilicata, che limita la celebrazione delle festività patronali al solo aspetto religioso, l’Associazione Maria SS. della Bruna comunica con rammarico di non poter procedere all’organizzazione della prossima Festa Patronale di Maria SS. della Bruna, come da tradizione.

La parte liturgica della Festa, concordata con Arcivescovo di Matera-Irsina, Capitolo Cattedrale e Presbiterio, sarà eventualmente realizzata nel rispetto delle disposizioni di legge e successivamente resa nota.

