A Londra risuona la musica popolare lucana

Tournée a Londra per il gruppo di musica popolare lucano “Vola Palomma” dell’Associazione dei Lucani di Reggio Emilia in concomitanza con la Cerimonia di Apertura che darà ufficialmente il via all’anno di Matera come Capitale Mediterranea della Cultura nella città dei Sassi.

Il gruppo, composto da quattro elementi:

Donato Vena (voce, tamburello, flauto e cupa cupa);

Giancarlo Corcillo (fisarmonica, organetto e chitarra);

Pacifico Matteo (clarinetto);

Cristina Farcas (voce, nacchere e tammorra);

si esibirà venerdì 20 marzo presso il teatro del “Cobham Village Hal” di Londra evento organizzato dalla locale associazione di fisarmonicisti.

Si replica la serata sabato 21, sempre a Londra nella zona di Epsom, dove vivono molti Lucani; infatti, questo secondo evento è proprio organizzato dall’Associazione dei Lucani di Londra, a capo il suo responsabile cav. Vincenzo Auletta.

Sabato mattina, invece, si organizzerà con giovani londinesi e lucani uno stage di danze lucane (quadriglie, tarantelle, pizziche, Pastorale del Pollino….) aperto a tutti a dimostrazione che la musica ed il ballo popolare sono anche loro un pezzo della cultura in senso lato è un mezzo seppur simbolico di seminare “pace nel mondo”.

Il repertorio dei Vola Palomma spazierà tra la musica popolare materana e quella lucane e, per l’occasione della nomina di Matera Capitale del Mediterraneo della cultura e del dialogo, non mancheranno anche alcuni pezzi musicali studiati e ricercati per l’occasione dell’area Mediterraneo.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.