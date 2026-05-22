A Lavello la passeggiata civile “Memoria e Costituzione sui Sentieri della Legalità”

“Il 23 maggio anche Lavello (PZ) celebrerà la Giornata nazionale della legalità, istituita per ricordare le vittime della strage di Capaci del 1992, nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Una data simbolo per tutto il Paese, che richiama il valore della memoria, della giustizia e dell’impegno civile contro tutte le mafie, nel ricordo anche della successiva strage di via D’Amelio e di Paolo Borsellino.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che “Per l’occasione, l’amministrazione comunale della Città di Lavello, insieme alla locale sezione ANPI e al presidio Libera del Vulture-Alto Bradano, promuove una passeggiata civile dal titolo “Memoria e Costituzione sui Sentieri della Legalità” con partenza alle ore 10 da piazza Giovanni Falcone e a arrivo al mercato rionale.

Un percorso nel cuore della città che coinvolgerà studenti, associazioni e cittadini in un cammino di consapevolezza e partecipazione, attraverso i valori fondamentali della Costituzione italiana.

Le tappe del percorso – Piazza Giovanni Falcone, via Vittime Innocenti di mafia, Piazza Paolo Borsellino, il murales dedicato a Carmela Mazzarelli e Piazza Pietro Sanua – diventeranno luoghi di riflessione e memoria viva, spazi capaci di raccontare storie di coraggio, giustizia e impegno collettivo.

L’iniziativa vuole parlare soprattutto alle nuove generazioni, perché la legalità non sia soltanto una parola celebrata nelle ricorrenze, ma una pratica quotidiana fatta di rispetto, responsabilità e partecipazione.”

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