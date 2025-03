A Latronico si presenta mercoledì l’edizione 2025 di “Marateale in school”

Verrà presentato mercoledì 2 aprile alle ore 9 al cinema “Nuova Italia “ a Latronico, la nuova edizione del concorso “Marateale in School”, l’iniziativa nazionale che invita gli studenti delle scuole italiane a realizzare cortometraggi dedicati a temi di grande rilevanza sociale. Interverranno Roberto Santarsiere, dirigente scolastico dell’Istituto Superiore “De Sarlo-De Lorenzo”, Antonella Caramia, presidente dell’associazione “Cinema Mediterraneo”, Nicola Timpone, direttore artistico del Marateale, Walter Nicoletti, distributore del cortometraggio “The Shadow of the Cypress” vincitore dell’edizione del concorso Marateale In Short 2024 e del Premio Oscar nella categoria Best Animated Short film, e Caterina Cerbino, presidente Ordine degli Psicologi della Basilicata. Ospiti della giornata Stella Falchi e Gabriele Abis, il duo social noto ai più come “Casa Abis”, l’affiatatissima coppia in grado di ironizzare sulle dinamiche della vita di coppia, giocando sui tratti ironici che caratterizzano la convivenza quotidiana. Nel corso della mattinata, alla presenza degli studenti del liceo scientifico, verranno illustrati gli obiettivi dell’edizione 2025 del concorso che pone al centro dell’attenzione tematiche attuali, fondamentali per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto, all’inclusione e alla convivenza civile. Attraverso il linguaggio del cinema, i ragazzi potranno esprimere la loro visione, raccontare storie significative e promuovere un messaggio di cambiamento. Il concorso è aperto a tutte le scuole italiane di secondo grado. Gli studenti, con il supporto dei docenti, potranno ideare, scrivere e girare un cortometraggio che affronti almeno uno dei temi proposti. I migliori lavori verranno selezionati da una giuria di esperti e proiettati durante il prossimo Marateale, oltre a ricevere riconoscimenti speciali. Partecipare è facilissimo. Le scuole interessate possono iscriversi e inviare i propri elaborati, seguendo il regolamento disponibile sul sito ufficiale: https://marateale.com/?page_id=1512. Il termine per la presentazione dei cortometraggi è fissato per il 15 maggio di quest’anno.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.