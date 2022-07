A La Martella ”scopa, scopa e scopa”’e premio al bar

Un torneo di sana goliardia quello del gioco della scopa, con le carte napoletane, come si usava a Natale, dopo una festa o periodicamente nei ”ciddari”, le cantine dei rioni Sassi dove si era soliti ritrovarsi per un bicchiere di quello (anche con tre quarti e una gazzosa) o per chiacchierare. A La Martella per il 70° anniversario della fondazione del borgo che ”mo’ arriva ( a maggio 2023) hanno riproposto il torneo di scopa che ha ha avuto successo di partecipanti e con una larga partecipazione di donne e di giovani. Si sono cimentate 12 squadre a ”mettere scopa” per quattro ore. In finale i giovanissimi Desirèe e Luca di 25 anni, contro gli ”stagionati”- come riferisce Paolo- RIccardo e Cosimo, che si impongono grazie alla loro navigata esperienza. E, naturalmente, dopo avere ”immischiato” bene il mazzo di carte con i segni a coppe, spade, denari e bastoni. Cosa hanno vinto? Prima di tutto il trofeo della simpatia, che ha un valore immenso, e poi un buono per due panzerotti (ve li consigliamo) e due birre da gustare al bar del borgo. E voi che aspettate? Un mazzo di carte a La Martella ve lo procurano all’istante. Non dimenticate il ricco programma degli eventi che l’Associazione ”Amici del Borgo” porta avanti con entusiasmo. Pensate già alle sagre della bruschetta e della crapiata? Non solo c’è dell’altro. Vi informeremo…