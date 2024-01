A Guardia Perticara una “clinica” per curare lo spopolamento dei paesini. Il podcast.

Lo spopolamento è una autentica malattia che colpisce i piccoli paesi, così come i territori più marginali, in tutte le regioni dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, passando per la Basilicata. I sintomi sono facilmente riconoscibili: case abbandonate, serrande abbassate, negozi chiusi, popolazione sempre più anziana e poca fiducia nel futuro. Insomma, si tratta di un quadro clinico complesso e preoccupante ma c’è chi sta lavorando per trovare una cura. A Guardia Perticara, in provincia di Potenza, sta infatti nascendo la Clinica dei paesi, un luogo in cui progettare strategie e iniziative a carattere nazionale per salvare i paesi dalla malattia che li sta portando all’oblio. L’idea è di Pietro Micucci, dottore in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, professionista della comunicazione e con una lunga esperienza nel terzo settore. Per ogni paese che sarà preso in cura verrà compilata una vera e propria cartella clinica con tanto di anamnesi, consulenze specialistiche e terapie sperimentali. Insieme all’ideatore della clinica opera il direttore sanitario, Alessandro Turco. Nel podcast che segue maggiori particolari di questo progetto per la cura dei piccoli paesi.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.