A Grottaglie lo “Spazio Porto”…che la Regione Basilicata si muova.

Lasciate perdere le ”start up” da percentuale ”una su mille ce la fa”, parafrasando un noto ritornello di Gianni Morandi, e piuttosto investite in concreto su quello zoccolo duro e innovativo che in Basilicata è l’ industria dell’aerospazio. L’annuncio della realizzazione dello ”Spazio Porto” all’aeroporto di Grottaglie ( Taranto), con un investimento di 120 milioni di euro, per il trasporto suborbitale e spaziale, è una grandissima opportunità da non sprecare. Ne è convinto Vito Gaudiano, Ceo di Openet Technologies spa, che ha avuto modo di parlarne insieme al presidente del cluster lucano aerospazio Antonio Colangelo e al professor Valerio Tramutoli dell’Università degli studi di Basilicata , in occasione della giornata nazionale dello Spazio, che ha coinvolto studenti e docenti delle scuole medie inferiori Giovanni Pascoli, del Liceo ” Tommaso Stigliani” , dell’IISS ”G.B Pentasuglia” di Matera e del liceo classico ”Quinto Orazio Flacco” di Matera.



” Dalla Puglia viene una grande opportunità di crescita e di coinvolgimento anche per la Basilicata- afferma Vito Gaudiano. Una opportunità che la nostra Regione deve cogliere sostenendo le aziende e le eccellenze del nostro comparto, che hanno dimostrato sul campo di avere know how, di aver tutte le carte in regola per interagire a livello nazionale e internazionale. Da Grottaglie partiranno missioni spaziali per diverse applicazioni. Le potenzialità sono tante anche e sopratutto per i nostri ragazzi. Lo spopolamento, l’emigrazione di cervelli si ferma anche con l’innovazione. Lo dicono i fatti e il fallimento di programmi ormai desueti, che hanno mosso ben poco. Anzi. Non rincorriamo chimere come l’idrogeno per il quale non abbiamo nulla sul territorio, ma valorizziamo e sosteniamo quello che abbiamo”. Sì c’è il Pnrr, con un miliardo e mezzo di euro, che attende di essere speso in maniera intelligente anzicchè essere ”lottizzato” o ripartito in progetti e progettini da autoconsumo. Giriamo la segnalazione a quanti continuano a baloccarsi o ad assentarsi, è accaduto ieri al convegno organizzato da Confapi, sulle potenzialità, contenuti e obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma senza produrre nulla o quasi. E allora restano i sogni e le aspettative dei nostri giovani, che presso la sede di Openet -nel Paip 2 di Matera- hanno potuto avvicinarsi con la giornata tematica ” Opportunities 4 Next Generations ” all’orientamento professionale,alla conoscenza sulle potenzialità occupazione e di investimento di un settore innovativo come l’aerospazio.

L’incontro,organizzato dal Cluster lucano dell’Aerospazio e Openet Technologies SpA, ha consentito ai ragazzi di interagire, con gli astronauti Paolo Nespoli e Slawosz Uznanski, attraverso collegamenti a distanza con il Cern (l’organizzazione europea per la ricerca nucleare) di Ginevra.Hanno potuto vedere “Expedition”, il primo docufilm dedicato a una missione spaziale, prodotto dal gruppo Openet in collaborazione con ESA e ASI e visitare quanto allestito finora per la ”Spark Space Academy” che aprirà ufficialmente a gennaio 2023. Un’altra data da ricordare, magari il 16, in coincidenza con quella di oggi- 16 dicembre- scelta dal nostro Paese a ricordo del lancio del primo satellite italiano, il San Marco 1, avvenuto negli USA la sera del 15 dicembre del 1964, che permise all’Italia di entrare, terzo al mondo dopo Stati Uniti e Unione sovietica, nel ristretto novero di Paesi in grado di superare l’atmosfera terrestre.