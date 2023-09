A Grosseto via Giorgio Almirante e Berlinguer e a Rimini a ”Marcella” di Amarcord”

Era inevitabile che la intitolazione a Grosseto, un tempo presidio di una Toscana rossa che ha cambiato colore e tricolore un po’ ovunque, la intitolazione di una piazza all’ex segretario del Movimento sociale italiano Giorgio Almirante destasse polemiche, dal Pd e dall’Associazione nazionale partigiani che medita il ricorso al Tar, contro la decisione del Comune che ha ottenuto il nulla osta dalla Prefettura. La scelta venne assunta dal Comune maremmano nell’aprile 2018, e confermata con una mozione lo scorso maggio dal Consiglio comunale. La decisione è stata voluta dal sindaco di centrodestra Antonfrancesco Vivarelli Colonna di intitolare tre vie cittadine a Giorgio Almirante, Enrico Berlinguer e alla Pacificazione Nazionale. Pacificazione e polemiche non ancora sopite che fanno riferimento alla Storia del Paese nata dalla Resistenza, tra difensori di quelle radici, e ”riconciliatori” di oggi…Del resto era avvenuto anche a Terracina( Latina) nel 2020 e con le proteste dell’Anpi. Non è la prima volta che accade, si rotto più di un argine e la toponomastica… recepisce nuove direttive. A Rimini, città natale di Federico Fellini, sarà intitolata a Marcella Di Folco, politica trans e interprete del Principe della Gradisca nel film Amarcord di Federico Fellini la passeggiata del

‘Belvedere’ antistante Piazzale Kennedy . Ad annunciarlo l’ l’Arcigay riminese , dopo il voto positivo in commissione consiliare . Un piazzale dedicato a Marcella Di Folco è anche a Bologna.