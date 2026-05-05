A Gravina Infopoint comunale gestito da Martulli Viaggi

Si allarga l’attività della agenzia materana con una presenza operativa in Puglia, a Gravina, dove gestirà l’infopoint di via Matteotti per conto dell’ Amministrazione comunale come riporta la foto del servizio con l’assessora al turismo Marienza Schinco e l’imprenditore Michele Martulli che è anche vicepresidente di Fiavet Campania-Basilicata.



Comune di Gravina in Puglia

Si è svolta stamane con la firma del relativo contratto la cerimonia di affidamento della gestione dell’infopoint turistico comunale ai responsabili della ditta Martulli, aggiudicatrice del servizio, ricevendo le chiavi dall’assessora Marienza Schinco.

La titolare della delega al turismo ha ringraziato pubblicamente le associazioni che hanno gestito l’infopoint nelle more dell’affidamento, Pro Loco Unpli e Calcarea, che ha portato avanti, in sinergia con l’agenzia regionale del turismo e gli uffici comunali, l’importante progetto di potenziamento “Gravina accoglie”, con tour e mostre dedicati alla valorizzazione del patrimonio cittadino.

Dall’assessora, oltre a parole di elogio per i volontari che hanno consentito all’ufficio di continuare a offrire un servizio altamente professionale senza interruzioni, è venuto l’augurio per i gestori di una sempre maggiore sinergia con gli operatori del territorio, e un ringraziamento alla dott.ssa Alessandra D’Addario per l’impeccabile lavoro di supervisione. Infine, gli auguri di buon lavoro ai dipendenti, che avranno il compito di garantire accoglienza e informazione ai visitatori, in un periodo di rilevante incremento dei flussi turistici nella nostra Città.

“Si apre una nuova pagina per il turismo cittadino – dichiara l’assessora Schinco – all’insegna della professionalità di una realtà imprenditoriale che opera ad alti livelli fra Basilicata e Puglia, garantendo nel contempo l’occupazione di unità locali. Gravina, città che fa sentire il turista a casa sua, è pronta a ricevere tantissimi visitatori, come quelli che in questi giorni stanno arrivando da ogni parte del mondo”.