A Grassano pubblica assemblea per costituzione comitato comunale per il NO al Referendum

“Lunedi 23 febbraio dalle ore 18:00 presso l’Auditorium Comunale del comune di Grassano, Rifondazione Comunista di Basilicata, ha indetto una pubblica assemblea finalizzata alla costituzione del comitato comunale a sostegno delle ragioni del no alla controriforma della giustizia del Ministro Nordio.” E’ quanto si legge in una nota a firma del segretario regionale Luca Sardone in cui si spiega che “Dopo aver aderito, nelle scorse settimane, al comitato provinciale di Matera per il NO alla controriforma della giustizia voluta dalle destre, siamo ora impegnati in tutti i comuni a costruire la più ampia e capillare mobilitazione con tutte le forze politiche, sociali e/o individuali disponibili a spendersi per respingerla nella ormai prossima consultazione referendaria. Nell’assemblea di lunedì 23 febbraio a Grassano interverranno oltre al segretario regionale di rifondazione comunista di Basilicata, Luca Sardone, la segretaria FILCAMS CGIL della provincia di Matera Marcella Conese, l’avvocato civilista Mariacristina Visaggi e l’attivista dei giuristi democratici Giovanni Russo Spena. Il 22 e 23 Marzo 2026 saremo chiamati infatti, ad esprimerci attraverso un referendum costituzionale (senza il vincolo del quorum) sulla cosiddetta “riforma Nordio” cioè la legge di riforma costituzionale della magistratura recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» del 30 ottobre 2025. ale modifica costituzionale, a nostro avviso, va respinta in quanto dannosa nel merito e perché tappa fondamentale di uno stravolgimento costituzionale a cui ormai stiamo assistendo da diverso tempo attraverso tutta una serie di atti come l’autonomia differenziata, l’ipotesi del premierato, i vari decreti “sicurezza” fino alla recentissima controriforma della Corte dei Conti o alla progressiva perdita di centralità del Parlamento. Nel merito in particolare, questa riforma va respinta perché:

 Pericolosa. In quanto mina uno dei principi fondanti del nostro sistema democratico: l’equilibrio e la separazione dei poteri dello stato (esecutivo, giudiziario e legislativo). La riforma infatti, punta ad indebolire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura attraverso lo spacchettamento e la disarticolazione del CSM, organo costituzionale di autogoverno della Magistratura.

 Punitiva. Impedisce ai magistrati di eleggere i propri rappresentanti, negli organi che dovrebbero governare la Magistratura affidando paradossalmente la composizione di tali organi al metodo del “sorteggio aggiustato”. Per la componete togata, Il sorteggio infatti, sarà integrale tra tutti i Magistrati, mentre per la parte laica cioè esterna alla componente togata il sorteggio avverrebbe tra una lista di professionisti (amici?) graditi alla maggioranza politica di turno!

 Inutile. Come ha detto e ribadito più volte lo stesso Ministro Nordio, la riforma non risolve nessuno dei problemi del sistema giudiziario Italiano!

 Subdola. In quanto presentata come finalizzata alla separazione delle carriere fra pubblico ministero e magistrato giudicante…condizione questa già ampiamente e sostanzialmente garantita dalla legislazione attualmente vigente.

L’approvazione di questa riforma sarebbe un altro gravissimo tassello nel progressivo smantellamento del progetto di convivenza civile, democratica e pacifica disegnato dalla nostra Carta Costituzionale. Per questo dobbiamo mobilitarci e bocciarlo nel referendum del 22 e 23 Marzo 2026.”