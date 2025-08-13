A Gorgoglione un 80enne accoltella una donna, fugge e poi si spara

Intorno alle 15,00 di oggi, in un bar di Gorgoglione (Matera), un 80enne -per ragioni ancora da chiarire, avrebbe prima accoltellato una donna (28 anni) e poi si sarebbe dato alla fuga in macchina. Avrebbe anche esploso colpi di fucile contro una volante dei Carabinieri per poi fermarsi in località Acinello, Stigliano, e qui, con la stessa arma, si sarebbe tolto la vita. La giovane donna ferita è stata trasferita in eliambulanza al San Carlo di Potenza e ricoverata in Chirurgia d’urgenza per le ferite riportate, ma sembra non sia in pericolo di vita. Dalle prime ricostruzioni pare che l’anziano, originario del posto ma residente a Torino, si trovasse in paese per un periodo di vacanze insieme alla famiglia. Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Pisticci.

