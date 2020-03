L’osservatorio casalingo dell’astronomo Franco Vespe è al lavoro 24 ore su 24 e nel cuore della notte tira fuori le ultime della curva virale. C’è poco da stare allegri. I casi sono in aumento sopratutto al nord e anche la Basilicata dà preoccupazioni ovunque, ma sopratutto nelle aree contigue : dalla Val d’Agri al confine con la Campania, al Vulture Melfese con le aree foggiane e baresi al Materano per la ”prossimità” con i comprensori murgiano e tarantino. E allora? “Dopo i dati del 19 Aprile – dice Vespe-che ha visto 5400 nuovi contagiati, il picco si avrà il 31 Marzo. La curva verde invece è il caso peggiore per il quale il picco si avrà solo il 20 Aprile. A Maggio avremo la normalizzazione. Nel caso peggiore dovremo aspettare Giugno”. Il virus in pugno? Speriamo. Ma serve buon senso, in attesa di un nuovo giro di vite. Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, ha chiesto tra le altre cose che si evitino gli assembramenti davanti ai distributori automatici di bevande (visto che i bar sono chiusi) e nelle tabaccherie dove si acquistano biglietti o si gioca alle lotterie. Il sindaco di Altamura, Rosa Melodia, lo ha già fatto con una ordinanza in tal senso dopo i cinque casi di positività al covid 19 che ha coinvolto parte dell’organico della Polizia Municipale e dopo la chiusura temporanea del pronto soccorso dell’Ospedale della Murgia.Tolleranza zero anche per il trekking urbano e peri urbano? Attendiamo il Governo centrale.