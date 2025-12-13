A giugno il Duni in pugno…in attesa della Prima come al teatro alla Scala

Per gli appassionati del grande teatro, la prima al Teatro alla Scala di Milano ‘Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ del compositore russo Shostakovich, con il tutto esaurito, diretta tv su RaiUno e maxischermi per quanti erano rimasti fuori, ha fatto inevitabilmente riproporre la domanda sulla apertura del Teatro Duni di Matera. Un cantiere, diretto dall’architetto Luigi Acito, che al progetto di recupero ci ha sempre creduto e lavori in corso d’opera eseguiti dall’impresa D’Alessandro Restauri di Matera, che dovrebbe portare al taglio del nastro per giugno 2026, ma potrebbe accadere anche prima. Attendiamo la posa delle poltroncine e di altre attrezzature, con tutti gli adempimenti che seguono. Matera attende il suo teatro, mancato nel 2019 per l’anno da capitale europea della cultura, ma che attendiamo per il 2026 nel quale Matera con Tetouan sarà capitale mediterranea della cultura e del dialogo. Per il taglio del nastro Antonio Serravezza attendo la Prima, con un’opera degna delle tradizione musicale materana,https://giornalemio.it/cultura/libiamo-nei-lieti-calici-pronti-a-brindare-per-louverture-del-duni-e-la-gestione/ e che nel frattempo si sia provveduto alla gestione del teatro. Aspetto fondamentale per assicurarne futura e continuità,per evitare di partire con il piede sbagliato come accaduto in altre realtà. Attendiamo che l’Amministrazione faccia questo passo, con le modalità che un simile investimento richiede. Ricordiamo il piccolo e recente precedente del teatro Ludovico Quaroni del Borgo la Martella, affidato alla gestione di associazioni locali. Per il Duni occorrerà volare alto per qualità e programmazione.



LA PRIMA DEL DUNI

La Scala inaugura, il Duni attende: Matera senza la sua “prima” promessa. La riapertura del Teatro Duni, annunciata per fine 2025, slitta ancora. La città si chiede: sarà pronto per la Capitale della Cultura del Mediterraneo? Mentre Milano ha celebrato come ogni anno la Prima della Scala, evento che segna l’inizio della stagione lirica e ribadisce il prestigio internazionale della città, a Matera resta sospesa l’attesa per la “prima” del Teatro Duni. La promessa era chiara: entro dicembre 2025, il Duni avrebbe riaperto le sue porte dopo un lungo restauro, restituendo alla città il suo teatro simbolo. Ma la scadenza non è stata rispettata. I lavori, pur avviati con finanziamenti importanti, non hanno raggiunto il traguardo previsto, lasciando i materani con una domanda che pesa: quando avremo la nostra prima?

Il Duni non è un teatro qualunque. Progettato da Ettore Stella e inaugurato nel 1949, con i suoi 750 posti è il più grande della Basilicata e uno dei pochi esempi di architettura teatrale moderna censiti da Docomomo. La sua riapertura rappresenta non solo un fatto culturale, ma un atto di identità e comunità. Ora lo sguardo si sposta al futuro: forse la “prima” arriverà in occasione della Capitale della Cultura del Mediterraneo, evento che vedrà Matera protagonista e che potrebbe diventare il palcoscenico ideale per celebrare la rinascita del Duni. Sarebbe un segnale forte, capace di unire memoria e prospettiva, locale e internazionale. La Scala e il Duni raccontano due Italie: Milano con la sua continuità, Matera con la sua attesa. Ma se la promessa non mantenuta ha lasciato amarezza, la speranza è che la Capitale della Cultura del Mediterraneo diventi l’occasione per trasformare l’attesa in festa. Perché Matera merita la sua “prima”.