A giugno 2026 conclusione lavori al Museo Ridola

Era ora..La comparsa del cartello di cantiere sulla facciata del Museo archeologico ”Domenico Ridola” di Matera che è parte del Museo Nazionale ha finalmente chiarito quali saranno i tempi di ultimazione dei lavori: 365 giorni,a giugno 2026, salvo imprevisti. L’intervento pari a 2.924.559,70 euro è stato appaltato dai Musei nazionali di Matera, direzione regionale dei Musei nazionali della Basilicata ed è finalizzato a lavori di restauro e allestimento del ”Domenico Ridola” . L’intervento è stato finanziato con risorse del Pnrr M1C3-Investimento 1.3 ” Migliore l’efficienza energetica in cinema, teatri e musei”. Il 7 agosto scorso, ricordiamo, presso l’ex ospedale San Rocco era tornata fruibile la collezione archeologica del fondatore del Museo, Domenico Ridola, https://giornalemio.it/eventi/torna-fruibile-la-collezione-archeologica-ai-musei-nazionali-di-matera/. Non resta che attendere giugno 2026…