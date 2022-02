Se ne era parlato molto, qualche tempo fa, poi se ne erano perse le tracce. Ma ecco che il generale Francesco Paolo Figliuolo, a Firenze, al termine della visita all’ospedale pediatrico Meyer annunciare: “Per la fine di questa settimana arriverà il vaccino Novavax: ne riceveremo poco più di un milione di dosi che saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome”. Aggiungendo che: “Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo. Per cui ci sarà possibilità anche di utilizzo di questo ulteriore vaccino”.

Il vaccino Novavax, come alcuni ricorderanno, è diverso rispetto ai vaccini con tecnologia a Mrna (Pfizer e Moderna) attualmente in uso, essendo figlio della tecnologia legata al vecchio modello delle proteine ricombinanti (come quello già in uso contro l’epatite B e il papilloma virus) che potrebbe essere maggiormente tranquillizzante per gli scettici e per i no-vax che contestavano proprio la tecnologia dei primi due.

Esso potrebbe essere -dunque- molto utile per quella platea di persone che non ha ancora aderito al vaccino a cui pure bisogna andare incontro per metterli nelle condizioni di farlo il prima possibile.

Esso avrà un canale tutto suo non essendo adatto alla vaccinazione eterologa e, quindi, chi comincia con Novavax deve finire con Novavax e chi ha iniziato con Pfizer e Moderna non può completare con Novavax.

I risultati di due studi principali che sono stati condotti negli Usa e in Gran Bretagna, dimostrerebbero una efficacia di questo nuovo vaccino di circa il 90% sul ceppo originale di SARS-CoV-2 e alcune varianti preoccupanti come Alpha e Beta (che erano i ceppi virali più comuni in circolazione quando gli studi erano in corso), mentre riguardo ad Omicron i dati disponibili sono limitati.

E gli effetti collaterali? Quelli osservati negli studi sono stati generalmente lievi o moderati e superati entro un paio di giorni dopo la vaccinazione. I più comuni sono: dolorabilità o dolore al sito di iniezione, stanchezza, dolori muscolari, mal di testa, sensazione generale di malessere, dolori articolari, nausea o vomito.

E il Piemonte la prima regione che, già da domani mercoledì 23 febbraio, darà la possibilità di prenotarsi, ad essa seguirà da giovedì anche il Lazio. Per la Basilicata aspettiamo di sapere la data.