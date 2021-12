Anzi, come scrive nel lungo ‘papiro’’ per invitare a Natale grandi e piccini a divertirsi con i giochi da tavolo nei quartieri, è la ricetta della lunga vita. E tira fuori una citazione di George Bernard Shaw(un barbuto scrittore irlandese, proprio come zio Ludovico) che suona minacciosa… “ l’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare’’ Considerazione che è stata fatta propria da zio Ludovico, (non vi diciamo cosa è il mantra, altrimenti vi passa la voglia di giocare) ma comunque incide e non poco negli eventi coinvolgimenti di Ludo (gioco)vico. Tant’è che giocare, con la miriade di proposte in scatola da aprire e usare in compagnia, è la ricetta per l’eterna giovinezza!|L’invito ‘’Accorreteee! Venite a Giocare!’’ va accolto in pieno. E segnatevi le dati e i luoghi del vostro quartiere per divertirvi, anche dopo l’Epifania che tutte le feste si porta via.



COMUNICATO STAMPA MATERA GIOCA A NATALE NEI QUARTIERI

In questa epoca di bambini e ragazzi (e adulti) sempre più attaccati a smartphone e tablet, molte famiglie sentono forte l’esigenza di trovare modi nuovi, positivi, divertenti e accattivanti per passare del tempo di qualità insieme ai propri figli o ai propri amici. Il gioco da tavolo può essere uno di questi modi e MATERA GIOCA a Natale nei quartieri serve proprio a questo.

Zio Ludovico odv vi farà giocare con giochi da tavolo moderni e vi farà scoprire uno strumento di potenziamento e supporto alla didattica tradizionale e alle relazioni umane. Il gioco in generale, ed il gioco da tavolo in particolare, hanno una forte connotazione di integrazione ed unione, facendo divertire persone di tante e tutte le età contemporaneamente insieme.Il programma rientra tra gli eventi patrocinati dal comune di Matera e prevede più tipologie d’interventi, suddivisi per luoghi, età e bisogni.

Prima di tutto il gioco a scuola, che ci lancia nel futuro nel migliore dei modi!



GIOCARE A SCUOLA PER ALLENARE LA MENTE

Il gioco come stimolo per crescere, per ragionare, per risolvere problemi e, perché no, per imparare a perdere, utilizzando l’errore come base su cui migliorarsi.

I bambini e ragazzi a scuola vengono inseriti in un percorso ludico che stimola il pensiero logico/deduttivo abituandosi al problem solving, imparano a fare scelte ponderate ed autonome, a pensare a delle strategie, a migliorarsi e a migliorare la relazione nella competizione “sana”. Il gioco da tavolo è uno strumento di apprendimento utile alla didattica tradizionale che potenzia la riflessione, la logica, la creatività e soprattutto le competenze comunicative e relazionali. La relazione in particolare, dopo l’isolamento dovuto al Covid, diventa fondamentale per migliorare l’autostima e la socialità dei bambini, ma anche degli adulti.

Tutto il programma di Matera Gioca ha l’obiettivo di aggregare e dispensare gioia!

Gli incontri sono programmati nei bar:

● Skyfall al Borgo La Martella il 27 e 28 dicembre dalle 10:00

● That’s amore a Serra Venerdì il 4 e 5 gennaio dalle 17:00

e nei pub:

● al Central tutti i lunedì sera di dicembre dalle 21:00

● al Guinness tutti i giovedì di dicembre. dalle 21:00

Nelle persone c’è tanta paura, anche di uscire e di incontrare gente, ma al cibo o al breve relax, giustamente non rinuncia o rinuncia meno! Ecco il motivo di “presentarci” nei luoghi di ritrovo per antonomasia, ottimi per coniugare Cibo per la mente e Cibo per l’anima con i giochi proposti da Zio Ludovico.



Non mancano incontri per famiglie, in orari da famiglia, in luoghi per famiglie:

● Casa Netural il 12 e il 26 dicembre dalle 17:00

● Centro Psicopedagogico Le Matite Colorate (Già passato)

● Hubout il 4 gennaio Ludoteca per tutti dalle 9:30

Nel programma vi è anche uno spazio di assoluto approfondimento il 2 e 3 gennaio con l’appuntamento più importante di tutto il calendario di Matera Gioca: Play2Play! PLAY2PLAY ha un approccio formativo ed educativo e si basa sull’INTEGRAZIONE FRA 2 LINGUAGGI complementari: gioco e teatro!

All’attore/giocatore viene chiesto di creare, improvvisare, adattarsi e risolvere ogni problema nell’azione della scena. Un bell’esperimento curato dall’attore clown e formatore Andrea Marchi e da Gabriele Mari, educatore e game designer rispettivamente di Atuttotondo produzioni e di Educatori Ludici, entrambi di Ravenna. Un laboratorio originale, che unisce la didattica ludica alla pratica teatrale: dalle meccaniche dei board games esplorate al tavolo, all’applicazione di quelle stesse meccaniche in esercizi teatrali.

Oltre ad essere puro intrattenimento e divertimento per famiglie e cittadini liberi, mira a sperimentare nuove strategie di intervento per problematiche legate al ritiro sociale e al gaming disorder che si sono acuite anche a causa della pandemia da COVID-19, non solo nei ragazzi ma nelle famiglie in generale. Nel periodo della pandemia TUTTI, siamo stati chiamate ad una prova di resilienza non indifferente, ci siamo confrontati con responsabilità e sacrificio, e le famiglie, sono spaventate da tutto e da tutti. Per due anni hanno vissuto sul divano, ed hanno bisogno di normalità.



Attraverso il gioco da tavolo, possiamo aiutarci a RIsperimentare l’incontro e la relazione, anche con noi stessi

Gli orari e le date del programma potrebbero subire variazioni per cause indipendenti all’organizzazione e tutte le date con i luoghi prestabiliti, li trovate in locandina allegata.

Per gli ingressi è richiesta prenotazione con Green Pass ed è previsto un piccolo contributo a sostegno.

Per prenotare una data nella vostra città, o per invitarci nelle scuole o per animare diversamente una festa di compleanno, scrivete a ZIOLUDOVICO@GMAIL.COM o scrivete sui canali social di Zio Ludovico

George Bernard Shaw affermava che l’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Zio Ludovico ha fatto suo questo mantra, e lo vive e mette in opera attraverso tutti suoi eventi.

Noi vi stiamo offrendo la ricetta per l’eterna giovinezza!|

Accorreteee! Venite a Giocare!!