A Ginosa, possibile la definizione agevolata di ingiunzioni fiscali e avvisi di accertamento esecutivi

“Il Comune di Ginosa ha aderito alla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli avvisi di accertamento esecutivi pervenuti entro il 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge Finanziaria 2023. La scadenza per la presentazione della domanda è prevista per il 31 ottobre 2023.” L’adesione -si legge in una nota- è stata approvata dal Consiglio Comunale su proposta dell’assessore alle Politiche di Bilancio e Tributarie, Domenico Gigante. “I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910,n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, -si specifica- possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione. La misura interessa i cittadini che hanno debiti pregressi con la SOGET e il Comune riguardo al pagamento di tributi locali come IMU, tassa sui rifiuti, imposta di soggiorno, imposta sulla pubblicità. Aderendo all’agevolazione, i cittadini possono decidere di chiudere il debito senza pagare sanzioni e interessi di mora e versando l’importo dovuto come tributo con uno corposo sconto. Per il Comune è disponibile sulla pagine web dell’ufficio tributi sia il regolamento deliberato, che il modello necessario per definire l’agevolazione: https://www.comune.ginosa.ta.it/amministrazione/attivita/statuto-e-regolamenti/item/definizione-agevolata-delle-ingiunzioni-fiscali-e-degli-avvisi-di-accertamento-esecutivi-ex-17bis-d-l-34-2023-conv-l-56-2023?fbclid=IwAR2KJay3rLSh9zOlYjgVWIxvr7jnzd9r3VfAAXZPNfxImsbOr_darhHXMb4 E’ necessario presentare tale apposita istanza, su modello reso disponibile dal Comune, entro il termine del 31 ottobre ,con una delle seguenti modalità: mediante consegna diretta all’ufficio protocollo di questo Ente; mediante raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all’ufficio postale; mediante pec al seguente indirizzo: tributi.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it .

“La definizione agevolata consente ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione e, all’Ente, di ridurre le spese per il recupero dei suoi crediti e di consolidare le proprie entrate tributarie, che poi si tramutano in risorse per coprire gli aumenti di costo dei servizi essenziali e per le spese correnti – spiega Domenico Gigante – voglio sottolineare che l’agevolazione si differenzia in modo evidente dallo stralcio automatico delle cartelle, anch’esso previsto in Finanziaria: non è infatti destinata a cittadini che si sono sottratti per anni al loro dovere ma, al contrario, a tutti i contribuenti che hanno avuto difficoltà nel pagare le somme dovute originarie. Dunque, un provvedimento che nel principio, nel merito e nel metodo, corrisponde alla linea seguita da questa Amministrazione in tema di tributi, collaborazione con il contribuente, moral suasion e lotta all’evasione. Per questo aderiamo nell’ottica di continuare l’azione di efficientamento della riscossione come prescritto dal 2014 dalla Corte dei Conti. E’ possibile usufruire dell’opportunità e anche di 10 rate per rientrare finalmente nello stato di regolarità, con indubbi vantaggi per la chiusura delle misure coattive in corso e con una riduzione notevole degli importi dovuti“.