A Ginosa omaggio a Pino Daniele

Mercoledì 6 luglio omaggio a Pino Daniele in Piazza Marconi a Ginosa a partire dalle ore 21,00. L’evento rientra nel cartellone degli eventi estivi del Comune di Ginosa “Riempiamo gli Spazi’’.

Lo spettacolo prevede una carrellata dei brani che hanno segnato la carriera dell’artista napoletano affrontati da Savio Vurchio e Dolphins Jazz Orchestra con arrangiamenti nuovi e coinvolgenti.

La serata musicale si articola attraverso la presentazione della storia dell’artista, raccontata attraverso i brani che hanno lo reso famoso quali: Quando, Napul’è, Je so pazzo, Se tu fossi qui, Chillo è nu buon waglione, Yes I know my way, Je sto vicino a te, Viento e terra, A me me piace o blues e tanti altri.

Tra le produzioni di quest’anno della Dolphins Jazz Orchestra, molto interessante è l’omaggio a Pino Daniele che nasce dalla ormai consolidata collaborazione dell’orchestra con il noto e talentuoso cantante pugliese Savio Vurchio.

Già nel 1995 Vurchio partecipò alla trasmissione televisiva RE PER UNA NOTTE di Gigi Sabani, vincendo il premio della critica proprio per aver vestito i panni del cantante partenopeo.

Nel 2013 partecipa a “THE VOICE” e stupisce tutti con la sua interpretazione di Man’s Man’s World di James Brown. Nel 2020 si classifica al terzo posto nella trasmissione televisiva di Michelle Hunziker “ALL TOGHETER NOW”.

La Dolphins Jazz Orchestra nasce nel 2016 dalla volontà di un gruppo di amici professionisti della musica, di riunire un collettivo di circa 20 musicisti dell’arco Jonico, esperti in ambito Jazz. Da subito lo scopo del progetto è stato quello di abbinare la raffinatezza del linguaggio Jazz (in tutte le sue espressioni) alla fruibilità per il pubblico. Il repertorio infatti è molto vario e spazia tra i generi musicali quali swing, funky, latin, pop.

Ed è per questa duttilità che la Dolphins Jazz Orchestra ben presto si è distinta sia con la partecipazione a Festival e Rassegne di settore, importanti a livello nazionale, sia con prestigiose collaborazioni con artisti popolari quali: Simona Bencini, Silvia Mezzanotte, Larry Franco, Bepy D’Amato, Michael Supnik, Attilio Troiano, Savio Vurchio, Guido Pistocchi, Luisa Corna. Proprio con quest’ultima nel 2019 ha avuto collaborazione continuativa con il tour nazionale “Lo spettacolo della musica in tour”.