A Genova raduno alpini 2026. Matera ci riproverà

Peccato. Sarà per un’altra volta. Sarà Genova nel 2026 a ospiterà l’adunata nazionale degli Alpini. Lo ha deciso il Consiglio direttivo nazionale delle Penne Nere riunitosi sabato 16 novembre a Milano, che ha scelto- votando al suo interno- il capoluogo ligure, rispetto a Matera e a Brescia. Per l’Ana di Matera, rappresentata dal presidente Marco Rubino e dal capogruppo di Matera, Vito Giasi l’obbligo – come fatto finora- di crederci ancora e magari per il 2027. Nel 2025 il raduno sarà ospitato a Biella ( Vercelli). E ora che il raduno torni al Sud.



IL COMMENTO DELL’EX SINDACO DOMENICO BENNARDI

A Genova l’adunata nazionale del 2026. Il commento del già sindaco Domenico Bennardi

L’adunata nazionale degli Alpini per il 2026 farà tappa a Genova. Matera ha sfiorato questa importante opportunità arrivando al ballottaggio finale proprio con il capoluogo ligure a cui auguriamo una bellissima adunata nel pieno spirito alpino di impegno, cuore e condivisione.

A quanto pare solo quattro voti hanno determinato la scelta finale tra Genova e Matera. Un buon risultato comunque e non perdiamo di vista questo traguardo, ora non si deve disperdere il grande lavoro fatto e soprattutto si consideri fermo l’impegno delle istituzioni e degli enti locali, Regione Basilicata, Regione Puglia, Comuni limitrofi e naturalmente Comune di Matera, nel sostenere con risorse e soprattutto con convinzione questa candidatura, che potrà certamente essere ripresentata per il 2027. Si lavori da subito e insieme per candidare la città dei Sassi all’adunata nazionale degli Alpini del 2027, sarà interessante proporre Matera dopo che sarà stata Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per l’anno precedente 2026.

Vorrei esprimere un sentito ringraziamento al IV Raggruppamento Ana (sezione Bari-Puglia e Basilicata) ed in particolare al presidente Marco Rubino e al capogruppo di Matera, Vito Giasi, come a tutti i volontari alpini del nostro territorio per averci creduto e investito tanto impegno e tempo. Facciamo tesoro della loro passione che possa ricordare sempre come di fronte ad obiettivi comuni, tutta la comunità dovrebbe collaborare senza alcun tipo di differenza politica o partitica.

Domenico Bennardi

già sindaco di Matera