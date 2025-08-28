A Gaza c’è cibo in abbondanza, racconta Israele con influencer e spot a pagamento.

Oltre a massacrare uomini, donne, bambini, giornalisti, medici e a radere al suolo case e alberi d’ulivo, ora Israele pretenderebbe di massacrare anche la verità del genocidio che sta commettendo con il suo esercito a Gaza e con l’uso medievale della fame. Una verità che sta indignando il mondo (tranne che i governanti del cosiddetto occidente che non muovono un dito) emersa grazie agli eroici giornalisti palestinesi sul campo e che pagano con la vita. Una verità che è sotto gli occhi di tutti. Per il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite la situazione a Gaza è “al punto di rottura” ed ha chiesto di riattivare urgentemente la propria rete di 200 punti di distribuzione alimentare per prevenire la diffusione di sacche di carestia. La direttrice esecutiva del Pam, Cindy McCain, ha detto “Ho incontrato bambini che morivano di fame mentre ricevevano cure per malnutrizione grave e ho visto foto di loro quando erano sani. Sono irriconoscibili. La disperazione è al suo apice e l’ho vista in prima persona“. A fronte di ciò il governo Israeliano per negare l’evidenza ha assoldato influencer e prodotto spot a pagamento per far passare la sua narrazione: la fame a Gaza? E’ Una bugia! Ogni volta che il governo israeliano è sceso in basso, si sperava non potesse scendere più giù. Ed invece lo stupido fanatismo messianico di cui sono invasati, evidentemente non mette loro più limiti. Sperando che qualcuno -come l’Europa ad esempio- nel frattempo si svegli e nel mentre si prepara il 19 pacchetto di sanzioni contro la Russia ne prepari almeno uno a latere nei confronti di questo governo.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.