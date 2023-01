A Garaguso, nuovo plesso per gli alunni della primaria

Per gli alunni della scuola primaria di Garaguso la campanella, al rientro dopo le festività natalizie, ha suonato nel nuovo plesso in piazza Europa. Un evento atteso da anni, da questa comunità che si è ritrovata nell’occasione insieme agli alunni, al personale docente e ausiliario, il sindaco Francesco Auletta e il parroco don Giuseppe Abbate. Non si è trattato di una vera e propria inaugurazione, considerato che i lavori dell’intero plesso scolastico verranno completati nei prossimi mesi, quando avverrà anche il trasferimento degli alunni della scuola secondaria di primo grado, attualmente ospiti del Palazzo Revertera.

“ Non potevamo far mancare il nostro messaggio di auguri ai ragazzi in questa giornata “storica” ha esordito il sindaco Auletta che ha aggiunto ”Finalmente dopo tanti anni stamattina si apre il piano terra per la scuola primaria e fra qualche mese sarà aperto il secondo piano per gli alunni della secondaria di primo grado. Mi preme voler ringraziare tutti, ognuno per il proprio ruolo di responsabilità, a partire dalla dirigente scolastica dottoressa Elena Labbate, alle insegnanti, al personale Ata, ai dipendenti comunali , agli assessori, per la sinergia messa in campo finalizzata a tutelare il benessere fisico e mentale dei nostri ragazzi.” Il Parroco ha benedetto gli ambienti e nel contempo ha augurato ai ragazzi “un futuro brillante che possa passare proprio da questi banchi di scuola”. Sulle lavagne delle aule campeggiava la frase: “Oggi dopo un lungo periodo di vacanze siamo ritornati a scuola con una bellissima novità: la nuova scuola”, e il sindaco Auletta ha commentato: “ leggendo queste parole ho pensato a don Milani il quale diceva che un ragazzo non istruito buttato nella società è come un passerotto senza ali lanciato in volo. Oggi la comunità di Garaguso può gioire di un piccolo passo ma allo stesso tempo importante che restituisce alla popolazione scolastica spazi adeguati e in sicurezza dotati anche di nuove tecnologie. Il nostro auspicio, dopo aver già inaugurato la palestra qualche settimana fa è di completare quanto prima l’intero plesso dove è prevista anche la mensa e una sala auditorium”. Soddisfatta anche la dirigente scolastica Elena Labbate che nel suo messaggio di auguri agli alunni ha detto “siate i custodi della nuova scuola, amatela e rispettatela con responsabilità e siate soprattutto protagonisti attivi, insieme ai vostri docenti, della costruzione del vostro futuro e di quello della comunità di Garaguso”.