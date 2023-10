A Garaguso nuove aule per gli alunni dell’Istituto comprensivo A. Ilvento

La campanella, per l’ingresso a scuola degli alunni dell’Istituto comprensivo A. Ilvento scuola secondaria di primo grado di Garaguso, da oggi suonerà al secondo piano del nuovo edificio del plesso scolastico nella centralissima piazza europa. “Non una vera e propria inaugurazione, -si precisa nella nota del Comune- in quanto sono in corso ancora i lavori per la realizzazione della mensa scolastica e dell’aula magna, ma un semplice saluto di accoglienza delle classi nei nuovi ambienti con la presenza del sindaco Francesco Auletta, del vicesindaco Girolamo Costanzo, dell’assessore alla cultura Rosa Marchisella, della dirigente scolastica Elena Labbate, del comandante della locale stazione dei Carabinieri Maresciallo Rinaldo Scorrano accompagnato dal brigadiere Domenico Santoro, dagli alunni della primaria, del personale docente e i collaboratori, e molti genitori.” “Oggi per Garaguso si scrive una bella pagina di storia per quanto riguarda l’edilizia scolastica” ha così esordito Francesco Auletta. “ Dopo anni e lungaggini burocratici, finalmente la nostra comunità sta ultimando un plesso scolastico con tutti i requisiti e confort per accogliere la popolazione scolastica. Un ringraziamento alla Regione Basilicata per il supporto finanziario, ma anche morale nel voler ultimare in tutti gli spazi idonei una struttura per un piccolo centro come il nostro. A piccoli pezzi come un puzzle la nostra scuola sarà il fiore all’occhiello non solo per gli alunni ma per l’intera comunità. Avevamo inaugurato la palestra, poi il primo piano con le aule degli alunni della primaria, sono in corso i lavori per la mensa e l’aula magna sarà attrezzata come sala congressi, sala cinema, teatro fruibile non solo dalla scuola ma anche dalla comunità per attività culturali. La sistemazione tampone del palazzo dei Revertera si era resa necessaria per dare risposte immediate nel periodo del Covid che richiedeva ampi spazi ed evitare che i ragazzi da Garaguso potessero viaggiare verso altri comuni. Ora il Palazzo ritornerà a riprendere la sua funzione di percorso museale e riferimento culturale per quelle iniziative turistiche che muovono quell’economia che serve anche alle nostre piccole comunità. Concludo dicendo a nome dell’amministrazione che la nostra attenzione per i ragazzi è alta, nei giorni scorsi sono stati ultimati i lavori di sistemazione della scuola dell’infanzia ”. “Ad accogliere i “colleghi” alunni nella nuova scuola -si legge sempre nella nota- “i ragazzi della primaria con un canto che inneggia la bellezza della scuola e la gioia di viverla quotidianamente. “ Le parole del canto “ ha esordito la dirigente Elena Labbate “ racchiudono bene quel senso e il valore che ancora oggi l’istituzione scuola rappresenta per la nostra società , più che di un grande discorso. Da quando sono dirigente dell’Istituto A. Ilvento il sindaco di Garaguso Auletta ci stupisce ogni anno scolastico con le sue inaugurazioni e auspichino che non si fermi qui. Lavorare in sinergia istituzionale per perseguire il bene dei nostri alunni è un dovere che supera prettamente quello del ruolo che rivestiamo. Sapere che gli alunni possono seguire con serenità la loro crescita didattica in ambienti sicuri, ambienti nuovi, con spazi quali i laboratori , per noi è motivo per lavorare sempre di più per il loro bene , e credo che per le famiglie sia un momento di serenità sapere i propri figli trascorrere gran parte delle loro giornate in un ambiente sano”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.