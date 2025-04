A Garaguso c’è una Pro-loco di troppo…dubbi su quella che ha ottenuto la iscrizione all’albo regionale

A Garguso, piccola comunità della collina materana, c’è una Pro-Loco di troppo in base al numero esiguo di abitanti di cui dispone (la norma ne prevede una nei Comuni con meno di 15 mila abitanti). Infatti, ce ne è una che opera dal 1996, la “Pro-Loco La Garagusana” ed un’altra di più recente costituzione, la “Pro-Loco Garaguso“. Quest’ultima però sembra essere stata molto lesta, anzi fulminea, nel richiedere ed ottenere la iscrizione all’Albo regionale delle Pro-Loco di cui all’art.24 della LR n.7/2008, nel mentre la prima era intenta ad ottenere il previsto parere del Comune prima di inoltrare la propria richiesta di reiscrizione alla Regione (avendola persa nel 2015 per non aver adeguato lo statuto come richiesto dalle norme del momento). Ma il Presidente del sodalizio più antico, Angelo Donghia, non ci sta e solleva -con la nota che pubblichiamo a seguire- incongruenze sostanziali nell’iter seguito dagli Uffici regionali nell’accogliere, esaminare e concedere una iscrizione che non sarebbe -a suo dire- avvenuta rispettando i disposti normativi. Un vero e proprio blitz, proprio nel mentre la Pro-Loco La Garagusana, avendo finalmente ottenuto nel luglio 2024 il parere favorevole da parte del Consiglio comunale di nuova formazione dopo le elezioni cittadine, aveva adeguato lo Statuto ed inoltrato la propria richiesta di re iscrizione all’albo regionale. Sulla vicenda si registra anche una interrogazione depositata dal consigliere regionale Piero Marrese.

“A Garaguso –si legge nel comunicato diffuso da Angelo Donghia– due Pro Loco in competizione per il riconoscimento regionale. La questione, che sta superando i confini comunali, sta interessando diversi uffici ed organi istituzionali chiamati a dirimere una contesa sorta lo scorso anno con la nascita della neo costituita Pro Loco Garaguso che, anche con il parere sfavorevole del Comune, chiede ed ottiene, con una procedura “lampo”, l’iscrizione all’albo regionale delle Pro Loco a discapito della storica Pro Loco “La Garagusana”. Tanti i dubbi sulla legittimità di tale iscrizione tanto da indurre la Pro Loco La Garagusana ad assumere diverse iniziative al fine di far emergere le anomalie evidenziate dagli atti prodotti dalla Regione.

La Pro Loco La Garagusana è stata regolarmente costituita con atto notarile nel 1996 e svolge dall’anno della fondazione attività di promozione sociale nel Comune di Garaguso con impegno e dedizione, mentre la neo Pro Loco Garaguso si costituisce formalmente il 19 Luglio 2024 ed ottiene l’iscrizione all’albo già in data 07/08/2024.

Una storia fatta di incongruenze amministrative, silenzi e ritardi di cui abbiamo richiesto più volte spiegazioni alla Regione Basilicata senza ottenere risposte soddisfacenti. In ultimo è stata presentata un’interrogazione consiliare a risposta scritta dal Capogruppo Regionale Piero Marrese, che ringraziamo per l’interessamento, alla quale non c’è stata risposta da parte degli organi interrogati.

A questo punto ci chiediamo quali siano gli interessi, i rapporti personali o i particolari coinvolgimenti su questa vicenda che bloccano la Regione Basilicata da dare risposte adeguate e puntuali? Perché tanta attenzione nei confronti di una Pro loco di un piccolo comune?

Non ricevendo risposte da nessuna parte, la pro Loco La Garagusana, a firma del suo presidente, ha presentato un esposto alle autorità competenti affinchè si faccia chiarezza sulla questione che ormai sta assumendo risvolti preoccupanti per una corretta convivenza civile.

Nella nostra attività associativa e volontaria siamo sempre stati mossi dall’unico intento di far crescere il nostro paese ed è questo l’esclusivo intento per il quale debba operare una Pro Loco.

Continueremo, senza farci scoraggiare da nessuno, a lavorare per questo obiettivo.” Pro-Loco La Garagusana.

Questa la interrogazione presentata da Piero Marrese il 18 dicembre scorso da cui è possibile evincere tutti i passaggi della vicenda.

Al Presidente del Consiglio Regionale

SEDE

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta ai sensi degli artt.121 e 125 del Regolamento interno del Consiglio Regionale su “Riconoscimento Pro-Loco La Garagusana”

Premesso che:

– la Pro-Loco “La Garagusana” è stata regolarmente costituita in data 18/10/1996 con atto notarile n°25297 di Rep. presso il Notaio Dott.ssa Simone Beatrice in Potenza, e dall’anno della fondazione svolge attività di promozione e animazione sociale nel comune di Garaguso;

– dall’anno 1996 ad oggi suddetta Pro Loco ha sempre avuto il medesimo codice fiscale;

– in data 3/7/2024 il Presidente della Pro-Loco “La Garagusana” presentava, in base alla legge regionale n°7 del 4/6/2008, richiesta di parere al Comune di Garaguso per l’iscrizione all’albo regionale delle Pro-Loco e nello stesso tempo inviava suddetta richiesta per conoscenza alla Regione Basilicata;

– in data 26/06/2024 veniva presentata presso – il Comune di Garaguso una richiesta di parere analoga da una associazione Pro-Loco denominata “Garaguso”, organismo associativo che alla suddetta data non era ancora legalmente costituito, atteso che la sua costituzione è avvenuta con atto notarile stipulato in data 19/07/2024, ovvero

successivamente alla richiesta di parere inoltrata al Comune di Garaguso, quando l’associazione ProLoco “Garaguso” non essendo ancora legalmente costituita era priva, dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 7/2008, art. 25, comma 1, lett. c), rendendo, di fatto, irricevibile ogni richiesta avanzata da suddetta associazione verso la pubblica amministrazione; – l’ufficio politiche i sistemi culturali, turistici e la cooperazione della Regione Basilicata, sulla scorta del parere legale prot. n. 159330/16BE dell’Avvocatura regionale esprimeva diniego alla richiesta avanzata dalla Pro-Loco “La Garagusana” con la motivazione che “allorquando due associazioni Pro-Loco entrambe non iscritte all’albo regionale, presentino istanza d’iscrizione sicuramente le domande vanno istruite nei termini di legge.” E ancora “la legge regionale… parrebbe consentire l’iscrizione all’Albo regionale ad una sola associazione Pro-Loco nel medesimo Comune o sua frazione”. E quindi “deve riconoscersi valenza prioritaria all’istanza che nello stesso Comune o sua frazione sia stata avanzata da un’associazione Pro-Loco prima di quella presentata da altra concorrente associazione Pro-Loco purché corredata di tutta la documentazione richiesta”;

– il parere legale, pertanto, stabilisce un criterio generale di priorità prendendo in considerazione la data di presentazione dell’istanza, sempre che l’istanza stessa sia supportata da tutti i requisiti prescritti dalla L.R 7/2008 (art 25), non entrando nel merito della questione. Probabilmente, nella stesura del parere, non si è tenuto conto della documentazione prodotta dall’associazione Pro-Loco “Garaguso”, la quale non era ancora costituita in quella data, costituzione che avverrà solamente il 9/07/2024, con atto notarile. Ne consegue che tutti gli atti e le richieste presentate dalla associazione Pro-Loco “Garaguso” dal 26/06/2024 fino al 19/07/2024 sono da considerarsi nulli in quanto l’associazione non era ancora costituita;

– in data 29/7/2024, con deliberazione del Consiglio Comunale n.20/2004, il Comune di Garaguso ha espresso, date le premesse, parere favorevole per l’iscrizione della Pro-Loco “La Garagusana” all’Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco e trasmesso copia della stessa deliberazione alla Regione Basilicata per gli adempimenti di propria competenza;

Considerato che:

– nonostante le incongruenze esposte in premessa e nonostante l’associazione Pro-Loco “La

Garagusana” risulti costituita sin dal 1996, mentre l’associazione Pro-Loco “La Garagusana” si è costituita solo in data 19/07/2024, si è registrata l’incomprensibile penalizzazione della Pro Loco“La Garagusana” a vantaggio dell’associazione Pro-Loco “Garaguso”, che ha ottenuto la rapida iscrizione al RUNTS il 29/07/2024 e all’albo regionale delle Pro- Loco;

– la Pro-Loco “La Garagusana” ha chiesto l’annullamento della determina di diniego e la propria iscrizione allo stesso albo in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 25 della L.R. 7/2008;

– la Pro-Loco “La Garagusana” ha richiesto l’annullamento della pratica riferita alla Pro-Loco

“Garaguso” poiché questa risulta agli atti costituita in data 19/07/2024 e, pertanto, non legittimata ad effettuare precedentemente a suddetta data qualsivoglia istanza anche perché priva del parere favorevole del Comune di Garaguso (MT), come richiesto dalla L.R. 7/2008;

– in data 07/08/2024, con missiva indirizzata al Presidente della Regione e all’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici della Regione Basilicata, il Presidente dell’Ente Pro Loco Basilicata chiedeva alla Regione di sospendere immediatamente il diniego di iscrizione della Pro Loco “La Garagusana” all’albo regionale delle Pro-Loco, sottolineando che la Pro-Loco “Garaguso” è stata costituita con atto notarile il 19/07/2024 e registrato a Matera il 22/07/2024 dunque “sembra evidente che al momento della presentazione da parte di quest’ultima di eventuale istanza di iscrizione all’albo regionale delle Pro-Loco non era neanche stata costituita”;

– la Pro-Loco “La Garagusana” otteneva l’iscrizione al RUNTS in data 11/09/2024;

– la Pubblica Amministrazione dovrebbe costantemente ispirare le sue azioni ed i suoi atti agli inderogabili principi di imparzialità, pari opportunità, correttezza etica e massima trasparenza;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSUDERATO, INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE COMPETENTE AL FINE DI SAPERE:

1. per quali ragioni non è stata accolta la richiesta di iscrizione all’albo regionale delle ProLoco della Pro Loco “La Garagusana” nonostante il parere positivo espresso, con apposita deliberazione, dal Consiglio Comunale di Garaguso;

2. per quali ragioni è stata accolta la richiesta di iscrizione all’albo regionale delle Pro-Loco

della Pro- Loco “Garaguso”, nonostante fosse sprovvista del parere favorevole del Consiglio

Comunale di Garaguso e nonostante al momento di presentazione dell’ istanza non fosse

legalmente costituita e, quindi, priva dei requisiti prescritti dalla L.R. 7/2008 per ottenere

l’iscrizione all’albo regionale delle Pro-Loco;

3. per quale motivo non si è proceduto alla revoca del diniego di iscrizione per la già costituita Pro-Loco “La Garagusana”;

4. per quale motivo non si è proceduto alla revoca del provvedimento di iscrizione all’albo

regionale delle Pro-Loco della Pro-Loco “Garaguso”, non in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 7/2008 ;

5. quali azioni si intendono porre in essere e con quali tempistiche per affrontare le questioni esposte e rispondere alle richieste della Pro-Loco “La Garagusana”.

Potenza, lì 18/12/2024

Il consigliere regionale

Piero Marrese